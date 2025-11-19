Gazdaság
Egyetértés a 14. havi nyugdíjról
Arcnélküli kommentelők várják az idősek halálát
Gulyás Gergely elmondta, az ülésen szóba került az idősek megbecsülésének szükségessége is, mivel az online médiában egyre kevésbé tartják tiszteletben az emberi méltóságot. A kormányzat számára nagyon fontos ennek a fórumnak a működése, ami konzultációs lehetőséget biztosít az Idősek Tanácsának tagjaival való párbeszédre, wz fontos visszajelzés számukra, azért a következő hónapokban is több ülésre fog sor kerülni – közölte. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egy átlag 250 ezer forintos nyugdíjjal számolva, a 14. havi nyugdíj első negyedének kifizetése 60 ezer forintot jelent.
A politikus úgy számolt, hogy „ez 310 ezer forintos nyugdíj előrelépést jelenthet 2026 februárjában”. Elmondta, a Tisza Párt nem tiszteli, és támadja az időseket. „Elveszik a nyugdíjat. Brüsszel és Brüsszel pártja, a Tisza, a háborút akarja finanszírozni. A háborút akarja finanszírozni úgy, hogy nyugdíjadót vezet be. A nyugdíjadó éves szinten, a Tisza nyugdíjadójaként, 590 ezer forintot venne el a nyugdíjasoktól” – fogalmazott.
Ez szerinte azt jelenti, hogy a jelenlegi kormány, egy átlag nyugdíjjal számolva, 350 ezer forint pluszt juttat a nyugdíjasoknak, miközben a Tisza Párt 590 ezer forintot venne el tőlük, ami között 900 ezer forint, valamint a tisztelet és a megbecsülés hiánya a különbség. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat tiszteletet követel az időseknek, és azért erős a nemzetünk, mert annak az alapjait az idősek teremtették meg, amiért köszönet illeti őket. Ezért a közbeszédben és az online térben sem érhetik nemtelen támadások a szüleinket, nagyszüleinket és dédszüleinket – mondta. A tiszteletet követelése mellett anyagi biztonságot is ad a kormány, hiszen betartotta a 13. havi nyugdíj bevezetéséről szóló ígéretét és az Idősek Tanácsának javaslatára döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is – idézte fel Hankó Balázs.
Kusovszky Imréné, a tanács tagja, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nyugdíjas Bizottságának elnöke arról szólt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése mellett az is a kérésük volt, hogy a bevezetés első szakaszában legalább egyheti nyugdíj kerüljön kifizetésre, amit a kormány teljesített. Ugyanakkor felmerült, hogy amennyiben a gazdaság állapota lehetővé teszi, csakúgy mint a 13. havi nyugdíj esetében, a második évtől már egy teljes 14. havi nyugdíjat kaphassanak az idősek – mondta. Az ülésen az is szóba került – folytatta –, hogy az online térben, a közösségi médiában nagyon sok támadás éri az időseket. Sokaknak nem tetszik az, hogy az idősek megpróbálnak kiállni magukért. „Sajnos, a másik oldal nagyon támadja a nyugdíjasokat” – fogalmazott. Szerinte ebben a helyzetben szükség volna egy egy olyan közösségi fórumra, ahol az idősek megvédhetnék magukat – tette hozzá.
Különösen fájó számukra, hogy sok arcnélküli kommentelő az idősek kihalását várja, és arra számít, hogy a választásokon már sok százezerrel kevesebb idős ember adhatja le szavazatát – emelte ki. Az ülésen azt is kérték a kormányzattól, hogy több programlehetőséget biztosítsanak a szociális otthonokban élőknek – mondta Kusovszky Imréné.