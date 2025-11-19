Egyetértés a 14. havi nyugdíjról

A kormány és az Idősek Tanácsa egyetértett abban, hogy a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan, a bevezetés első szakaszában, a 14. havi nyugdíjnak is az első részlete, vagyis 25 százaléka kerül kifizetésre a 13. havi nyugdíjjal együtt 2026 februárjában – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a testület szerdai ülését követő sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely elmondta, az ülésen szóba került az idősek megbecsülésének szükségessége is, mivel az online médiában egyre kevésbé tartják tiszteletben az emberi méltóságot. A kormányzat számára nagyon fontos ennek a fórumnak a működése, ami konzultációs lehetőséget biztosít az Idősek Tanácsának tagjaival való párbeszédre, wz fontos visszajelzés számukra, azért a következő hónapokban is több ülésre fog sor kerülni – közölte. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egy átlag 250 ezer forintos nyugdíjjal számolva, a 14. havi nyugdíj első negyedének kifizetése 60 ezer forintot jelent.

A politikus úgy számolt, hogy „ez 310 ezer forintos nyugdíj előrelépést jelenthet 2026 februárjában”. Elmondta, a Tisza Párt nem tiszteli, és támadja az időseket. „Elveszik a nyugdíjat. Brüsszel és Brüsszel pártja, a Tisza, a háborút akarja finanszírozni. A háborút akarja finanszírozni úgy, hogy nyugdíjadót vezet be. A nyugdíjadó éves szinten, a Tisza nyugdíjadójaként, 590 ezer forintot venne el a nyugdíjasoktól” – fogalmazott.

Ez szerinte azt jelenti, hogy a jelenlegi kormány, egy átlag nyugdíjjal számolva, 350 ezer forint pluszt juttat a nyugdíjasoknak, miközben a Tisza Párt 590 ezer forintot venne el tőlük, ami között 900 ezer forint, valamint a tisztelet és a megbecsülés hiánya a különbség. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat tiszteletet követel az időseknek, és azért erős a nemzetünk, mert annak az alapjait az idősek teremtették meg, amiért köszönet illeti őket. Ezért a közbeszédben és az online térben sem érhetik nemtelen támadások a szüleinket, nagyszüleinket és dédszüleinket – mondta. A tiszteletet követelése mellett anyagi biztonságot is ad a kormány, hiszen betartotta a 13. havi nyugdíj bevezetéséről szóló ígéretét és az Idősek Tanácsának javaslatára döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is – idézte fel Hankó Balázs.

Kusovszky Imréné, a tanács tagja, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nyugdíjas Bizottságának elnöke arról szólt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése mellett az is a kérésük volt, hogy a bevezetés első szakaszában legalább egyheti nyugdíj kerüljön kifizetésre, amit a kormány teljesített. Ugyanakkor felmerült, hogy amennyiben a gazdaság állapota lehetővé teszi, csakúgy mint a 13. havi nyugdíj esetében, a második évtől már egy teljes 14. havi nyugdíjat kaphassanak az idősek – mondta. Az ülésen az is szóba került – folytatta –, hogy az online térben, a közösségi médiában nagyon sok támadás éri az időseket. Sokaknak nem tetszik az, hogy az idősek megpróbálnak kiállni magukért. „Sajnos, a másik oldal nagyon támadja a nyugdíjasokat” – fogalmazott. Szerinte ebben a helyzetben szükség volna egy egy olyan közösségi fórumra, ahol az idősek megvédhetnék magukat – tette hozzá.

Különösen fájó számukra, hogy sok arcnélküli kommentelő az idősek kihalását várja, és arra számít, hogy a választásokon már sok százezerrel kevesebb idős ember adhatja le szavazatát – emelte ki. Az ülésen azt is kérték a kormányzattól, hogy több programlehetőséget biztosítsanak a szociális otthonokban élőknek – mondta Kusovszky Imréné.