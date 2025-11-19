2025. december 7., vasárnap

Gazdaság

Az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint plusz juttatást jelentene a nyugdíjasok számára

MH/MTI
 2025. november 19. szerda. 6:08
A kormány javaslatára az Országgyűlés megkezdi a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvénytervezet tárgyalását – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden a tárca közösségi oldalán.

Már parlamenti vitán a 14. havi nyugdíjról szóló törvényjavaslat
Jövőre a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egyheti összege
Fotó: AFP/Science Photo Library/NEW/CAIA Image/Tom Merton

A tervezet szerint 2026-tól, több lépésben indul a 14. havi nyugdíj bevezetése – hasonló ütemezéssel, mint korábban a 13. havi nyugdíj visszaállítása – írták.

Tájékoztatásuk szerint jövőre a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egyheti összege.

Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint plusz juttatást jelentene a nyugdíjasok számára. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes bevezetése több évig tart, minden évben további egyheti összeggel bővülve – tették hozzá.

A kormány teljesíti a nyugdíjasoknak tett vállalását, és növeli a nyugdíjakat – áll a bejegyzésben.

„Brüsszel bábjai azonban az időseket sem kímélnék, a nyugdíjakat is megadóztatnák” – írták.

A Tisza nyugdíjadója átlagosan havi 49 ezer forintot venne el az idősektől – hívta fel a figyelmet az NGM.

