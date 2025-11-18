Egy hatalmas, 192 milliárd dolláros aranylelőhelyet fedeztek fel

A Kína Természeti Erőforrások Minisztériumának jelentette szerint, hogy a Liaoning északkeleti tartományban található Dadonggou lelőhely mintegy 2,586 millió tonna aranyércet tartalmaz.

Átlagos 0,56 gramm/tonna minőség mellett ez összesen körülbelül 1 444 tonna aranyat jelent. A jelentése szerint a jelenlegi talált arany étréke több mint 192 milliárd dollárt érhet.

Ez csak a legújabb a hosszú aranyfelfedezések sorozatában Kínában. 2024 végén a kínai hatóságok jelentettek, hogy egy "szupernagy" aranylelőhelyet fedeztek fel Közép-Kína Hunan tartományában, amelynek értéke körülbelül 83 milliárd dollár volt.

Kína sikere nem véletlen. A nagy földtömeg több tektonikus lemez csatlakozásai között helyezkedik el, ami jelentős geológiai aktivitáshoz vezet. Ez az aktivitás megteremti az aranylelőhelyek kialakulásához szükséges feltételeket, például hidrotermikus rendszereket, ahol az aranytartalmú folyadékok koncentrálódnak és erekben gyűlnek össze. A kelet-ázsiai óriás már most a világ legnagyobb aranytermelője, közvetlenül Oroszország és Ausztrália mögött, és jelentős befektetéseket tesz, hogy továbbra is dominálja a piacot.

Ez az időzítés is szerencsés. Az aranyárak az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedtek, 2020 után jelentős emelkedés történt, 2025 októberében rekordmagasságot értek el, több mint 4 000 dollárt unciánként.

A globális kereslet is élesen emelkedett, nagyrészt a központi bankok aranytartalékainak növelése és a szélesebb körű gazdasági bizonytalanság miatt. Instabilitás idején mind az intézmények, mind az egyének hajlamosak a "megbízható régi arany" felé vonzódni, mint biztonságos eszközt.

"A bánya több mint 1000 tonna tartaléka jelentősen biztosítja a nemzeti aranytartalékokat. Teljesen integrált ipari lánca a termeléstől az értékesítésig nagyban befolyásolja a kínai aranyipart, növelve versenyképességét a globális piacon" – mondta Wang Yan, a kínai Kommunista Párt shenyangi iskolájának professzora a kínai médiának, számol be az IFLScience.