Azért dolgozunk, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, szeptemberben 65 ezer forinttal nőtt az átlagkereset – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden az MTI-vel.

Czomba Sándor a tárca által eljuttatott közleményében az áll, hogy Brüsszel évek óta elhibázott gazdaságpolitikát folytat a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja, de a kormány, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére, következetesen a béke pártján áll.

A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül.

Kifejtette, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében a bruttó átlagkereset 687 100 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,5 százalékos, azaz közel 65 ezer forintos növekedést jelent.

Szeptemberben a reálkeresetek éves alapon 5,5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt – közölte Czomba Sándor.

2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek, mindezek mellett 2026-ra kétlépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is – írta az államtitkár.

Czomba Sándor úgy folytatta, hogy a kormány a családok mellett a hazai kkv-kat is kiemelten támogatja, ennek érdekében Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn egy 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely összesen 240 ezer vállalkozást érint. A kormány a kkv-k megerősítésével a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalkozások 99 százalékát adó kkv-szektor, a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést – áll a közleményben.