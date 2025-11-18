2025. december 7., vasárnap

Előd

Gazdaság

Adathalász csalókra figyelmeztet a Magyar Államkincstár

Semmilyen módon nem kérik az ügyfelektől bizalmas azonosító adataik kiadását

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 21:19
Adathalász csalók sms-ben élnek vissza a Magyar Államkincstár nevével, ha az ügyfelek az üzenetben lévő linkre kattintanak, a csalók akár a számlaadataikat is megszerezhetik – közölte a Magyar Államkincstár kedden.

Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Annette Riedl

A tájékoztatás szerint a csalók olyan hamis információkat küldenek az üzenetben, hogy a Kincstárban értékpapír-számlát vezető ügyfeleknek adategyeztetést kell végrehajtaniuk. A szöveges üzenetben megadott link valójában egy adathalász oldalra irányít – tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy a Kincstár sem telefonon, sem SMS-ben, sem más üzenetben nem kéri az ügyfelektől bizalmas azonosító adataik kiadását.

A WebKincstárba történő belépést kizárólag a hivatalos webkincstar.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül javasolják. Az egyéb úton – sms-ben vagy e-mail üzenetben – kapott linkre kattintva nem szabad megadni a belépési adatokat – írták.

A közleményben azt javasolják: aki mégis megosztotta adatait illetéktelenekkel, haladéktalanul hívja a 1811-es telefonszámot, vagy keresse fel személyesen a Kincstár bármely ügyfélszolgálatát.

