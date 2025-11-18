A Wizz Air bővíti budapesti bázisát, májusban érkezik ide a cég 18. repülőgépe, ami új járatok indítására és a meglévők bővítésére ad lehetőséget – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója kedden online sajtótájékoztatón.

A vezérigazgató hangsúlyozta: a Wizz Air növekedési pályán van, járataik mintegy ezer útvonalon közlekednek, 200-nál több célállomást érnek el több mint 40 országban, a cég repülőgépflottája hamarosan eléri a 250 darabot, a gépek 70 százaléka új típusú technológiát képvisel.

A Wizz Air vezérigazgatója kijelentette, hogy a 18. budapesti repülőgép üzembe állítása bizonyítéka elkötelezettségüknek Magyarország és a közép- és kelet európai régió iránt.

Hozzátette, a légitársaság nemcsak még több célállomással köti majd össze Magyarországot, hanem jelentős munkaadóként és felelős vállalati szereplőként erősíti az ország gazdasági és társadalmi fejlődését. A mostani bejelentéssel a Wizz Air 75 útvonalon, 35 országba kínál majd közvetlen járatokat Budapestről.

Felidézte, hogy Magyarországon két repülőtéren üzemelnek, a cég több mint 4000 munkahelyet biztosít.

A vezérigazgató elmondta: újabb járatokat terveznek, a már bejelentett Tallinn (Észtország), Billund (Dánia) és Szkopje (Észak-Macedónia) mellett Bergent (Norvégia), Lamezia Termét és Riminit (mindkettő Olaszország) kötik majd össze a magyar fővárossal. Emellett növelik a járatsűrűséget egyes útvonalakon, mint például Madrid (Spanyolország), Tel-Aviv (Izrael), és Varsó (Lengyelország) esetében.

Váradi József kitért arra, hogy a Wizz Air pontossági mutatói mintegy 21 százalékkal javultak Magyarországon 2025 január és november között, alig voltak járattörlések, A menetrendhez képest a 15 percen belüli aktuális indulás 20 százalékkal javult, a járatok 99,4 százaléka megfelelően üzemelt – tette hozzá.

Kitért arra, hogy a légitársaságnak megközelítően 10 ezer alkalmazottja van, és várakozásaik szerint az idén várhatóan 72 millió utast szállítanak, a cég növekedésének központja Közép-Kelet-Európa, ahol az utóbbi időben több stratégiai bázist is nyitottak. Az utasszámokat elemezve Váradi József elmondta, hogy az idei várható 72 millió utassal jelentős növekedési pályán vannak, szemben a 2019-es évi 41,7 millió utassal.