Széleskörű az európai kiállás az atomenergia mellett

Tájékoztatása szerint 12 uniós tagállam összesen 49 uniós parlamenti képviselője csatlakozott a magyar delegáció felhívásához. Gyürk hangsúlyozta: „atomenergia nélkül nincs gazdasági versenyképesség és nincs rezsicsökkentés sem. Nyomást kell gyakorolnunk Brüsszelre, hogy biztosítsa az ágazatnak az azt megillető, nélkülözhetetlen pénzügyi és szabályozási támogatásokat.” Hozzátette: örömteli, hogy a kezdeményezés mögé jelentős politikai erő sorakozott fel.

Az atomerőművek jelenleg az Európai Unió áramtermelésének mintegy 25 százalékát adják, a nukleáris szektor pedig közel egymillió embernek nyújt megélhetést Európa-szerte. Gyürk szerint mindezek ellenére az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság méltatlanul bánik a nukleáris ágazattal, amely gyakran nem jut hozzá a szükséges pénzügyi támogatásokhoz, és szabályozási oldalról sem kap kellő segítséget.

A magyar gazdaság versenyképessége és a rezsicsökkentés szempontjából elengedhetetlen az atomenergia – emelte ki a képviselő. Ennek érdekében a delegáció konkrét javaslatokat fogalmazott meg Brüsszel felé. Az Európai Bizottságot felszólították egy olyan akcióterv elkészítésére, amely rögzíti a nukleáris ágazatnak nyújtandó pénzügyi és szabályozási támogatásokat. Javasolták továbbá, hogy a tervezési folyamatba vonják be az iparági szereplőket, valamint az atomenergia használata mellett elkötelezett tagállamokat, köztük Magyarországot. A képviselők azt is kérték, hogy minden uniós kezdeményezés előkészítésekor vegyék figyelembe a nukleáris szektor sajátosságait.

Gyürk András kiemelte: „örömteli, hogy egy ilyen fontos kérdésben országokon és politikai frakciókon átívelő szövetséget sikerült létrehoznunk az európai jobboldalon. Erőt tudtunk mutatni ezzel, amire szükség is lesz az előttünk álló küzdelemben.”