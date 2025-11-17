Még többet spórolhatnak a családok

Egy kisebb bevásárlásnál is több ezer forintot spórolhatnak a családok az árréscsökkentésnek köszönhetően - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfő reggel.

Az online árfigyelőben kilenc üzletlánc több mint 25 ezer termékét lehet összehasonlítani

Zsigó Róbert azt írta a közösségi oldalán, hogy ha kivezetné a kormány az árréscsökkentést, sok termék ára szinte azonnal emelkedne: átlagosan mintegy 25 százalékkal lennének drágábbak azok az alapvető élelmiszerek és több mint 30 százalékkal azok a drogériai termékek, melyekre érvényes az árréscsökkentés.

„Hónapok óta küzdünk azért, hogy az árakat lenn tartsuk és továbbra is kiállunk amellett, hogy kíméljük a családok pénztárcáját” – hangsúlyozta.

Hozzátette, a kormány azt várja a kereskedőktől, hogy tartsák be az árréscsökkentést, a beszállítóktól pedig, hogy tartózkodjanak az árak emelésétől, ezért szigorúan és folyamatosan ellenőrzik a korlátozás betartását.

Közölte azt is, hogy már több mint 3500 hatósági ellenőrzést tartottak a szakemberek, közel 100 közérdekű bejelentés érkezett és legalább 265 eljárás indult.

Összességében már több mint 220 millió forint bírságot szabtak ki végleges határozatként – írta.

Megjegyezte, hogy az online árfigyelőben kilenc üzletlánc több mint 25 ezer termékét lehet összehasonlítani, hogy mit és hol lehet a legolcsóbban beszerezni.

A bejegyzéshez csatolt videóban Zsigó Róbert elmondta azt is hogy márciusban a kormány bevezette az árréscsökkentést azért, hogy megakadályozza a túlzó és indokolatlan áremeléseket.

„Március ugyan régen volt, de azt mondani, hogy az árréscsökkentés legnagyobb vesztese a lakosság, az mégiscsak túlzás” – fogalmazott.

Úgy folytatta, két olyan termék is van, ami most 60 százalékkal olcsóbb, mint március elején volt.

Az egyik egy 140 grammos, 12 százalékos félzsíros tejföl, a másik pedig egy 250 grammos vaj.

Tizenhét olyan termék van, aminek az ára több mint 50 százalékkal csökkent, például a 150 grammos natúr joghurt 319 forint helyett 133 forintra csökkent.

Hozzátette, hogy van olyan bolt, ahol a burgonya kilója 450 forintról 200-ra csökkent.

A finomlisztek közül például egy termék most 188 forinttal, egy 250 grammos túró pedig 500 forinttal, vagyis pontosan a felével olcsóbb – közölte a videóban. A fokhagyma kilónkénti ára több boltban is 3000-ről 1745 forintra csökkent, ez is több mint 40 százalékos árcsökkenés.

Tehát még egy-egy kisebb bevásárlásnál is több ezer forintot spórolhatnak – emelte ki Zsigó Róbert.