2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Hétfő reggeli forintárfolyamok

Az eurót reggel hat óra után 384,34 forinton jegyezték a péntek esti 384,25 forint után

MH
 2025. november 17. hétfő. 7:47
Megosztás

Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Hétfő reggeli forintárfolyamok
Az eurót november 17-én, hétfő reggel hat óra után 384,34 forinton jegyezték a péntek esti 384,25 forint után - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Fred Tanneau

A dollár jegyzése 331,25 forintra ment fel 330,86 forintról, a svájci franké pedig 416,85 forinton állt 416,46 forint után.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen állt a három devizával szemben az egy héttel korábbi, 46. heti kezdéshez képest: alig változott a jegyzése az euróval szemben, 0,4 százalékkal erősödött a dollár ellenében és 1,0 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben.

A novemberi kezdéshez képest a forint erősebben áll: egy százalékkal az euró, másfél százalékkal a dollár és 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink