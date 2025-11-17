Folytatódik a földértékesítési program

Több mint 3100 darab, 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú föld megvásárlására nyílik lehetőség hétfőtől a gazdák számára. A területekre 30 napig, azaz 2025. december 17-ig lehet vételi ajánlatot tenni az Agrárminisztérium Elektronikus Pályázati Rendszerének (EPR) felületén – közölte az Agrárminisztérium (AM) hétfőn az MTI-vel.

Az agrártárca közleménye szerint az AM továbbra is támogatja a magyar gazdálkodók földhöz jutását, hiszen mindennapi munkájukkal ők azok, akik megművelik a területeket, és biztonságos élelmiszerrel látják el a magyar családokat.

Az eladásra kerülő elsősorban szőlő művelési ágú földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel jellemzően kis területű, magántulajdonú földek közé ékelődött ingatlanok kerülnek meghirdetésre, melyek művelése főként a szomszédos ingatlanok használói által kivitelezhetők legkedvezőbben.

A novemberben induló földértékesítési program első ütemében, több száz településen, több mint 480 hektár földterületet kínálnak eladásra. Az értékesítési hirdetmény az Agrárminisztérium, mint a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv honlapján elérhető (https://foldalap.am.gov.hu/), vételi ajánlat a következő elektronikus oldalon tehető: https://epr.am.gov.hu/. A vételi ajánlatot tevők a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszeren keresztül, egyedi azonosítással (Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazás, vagy Ügyfélkapu+ igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére – olvasható a közleményben.