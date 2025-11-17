Az autósok 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést

Félidejénél tart a november 2-án kezdődött év végi kgfb-kampány: az Insura.hu adatai szerint az első két hétben a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést, ami csupán néhány százalékkal tér el az egy évvel korábban mért 32 800 forintos szinttől – közölte a biztosításközvetítő hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint az év végi kampányban érintett mintegy 400 ezer személyautó üzemben tartói december 1-jéig választhatnak, hogy új kötelező biztosításra váltanak vagy jelenlegi szerződésüket folytatják a következő évben is. Ennek eldöntésében kiemelt szerepe van a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott, úgynevezett indexdíjnak, amit a január 1-jei évfordulóval szerződőknek törvényi előírás alapján november 11-ig már meg kellett kapniuk. Ez az a díj, amihez képest a többi biztosító ajánlatát hasonlítani tudják.

A közlemény idézte Kozma Gábort, az Insura.hu vezérigazgatóját, aki azt javasolta, hogy aki nem kapta meg a díjértesítőt, annak érdemes mielőbb kapcsolatba lépni biztosítójával vagy a szerződésben közvetítő alkuszával. Fontos tudni azonban, hogy aki e-kommunikációs kedvezménnyel kötötte meg a szerződését, már ne a postaládában, hanem e-mail fiókjában várja ezt a dokumentumot is – tette hozzá a szakember.

Kiemelték, hogy a díjak alakulása az egyes díjazási szegmensekben nagyon eltérő mintát követhet. Az eddigi szerződők többsége jelentős, akár 10 ezer forint feletti megtakarítást is el tudott érni a váltással. Ugyanakkor vannak olyanok, akik csak minimális díjcsökkenést érhetnek el egy átszerződéssel, sőt, olyanok is, akiknek jövőre mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk, mint idén különösen akkor, ha az elmúlt év során káreseményt okoztak. Ezért minden érintett autósnak ajánlott összehasonlítani az egyes biztosítók kínálatát a fennmaradó csaknem két hét során – ismertette közleményében az Insura.hu.

Arra is kitértek, az eddigi szerződésváltók közel kétharmada a kgfb-vel foglalkozó biztosítók közül három szereplőnél: a Genertelnél, a K&H-nál és a Signalnál kötötte meg az új biztosítását.

Az év végi kgfb-kampány alapvetően azokra az autókra vonatkozik, amelyeket 2010 előtt vásároltak jelenlegi tulajdonosaik. A kampányban az Insuránál megkötött kötelező biztosítások 11 százaléka Opel, 10-10 százaléka Suzuki és Volkswagen, 9 százaléka pedig Ford márkájú személygépkocsira vonatkozott. A most megkötött kötelező biztosítások 60 százaléka olyan autókat érintett, amely 2003-2007 közötti öt évben kerültek forgalomba.

Az Insura Magyarország egy biztosításközvetítő társasága, amely partnerein keresztül 17 biztosító termékeit értékesíti. Az Insura a kötelező biztosításon kívül casco, lakás- és utasbiztosítási termékeket, valamint vállalati vagyon- és felelősségbiztosításokat forgalmaz.