A kormány és a kamara közös munkája a kkv-adók és az adminisztrációs terhek csökkentése

A kormány és a kamara közös munkájaként, szoros együttműködésében valósul meg a kkv-k adócsökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, a csomag több mint 100 milliárd forintot jelent a következő három évben – hangsúlyozta Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke hétfőn a kormány és az MKIK között az adózásról szóló együttműködési aláíráson tett sajtónyilatkozatában.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Karmelita kolostorban 2025. november 17-én

Hozzátette: ez mind a kisvállalkozóknál marad.

A kamara a gazdaság általános érdekeit képviseli, ezért elemzést végeztek a bejelentett intézkedések hatásairól, ezek előre viszik a magyar gazdaságot a jelenlegi nehéz helyzetben – húzta alá.

Nagy Elek hangsúlyozta, egy éve megújult az országos kamara. Szorosan együttműködnek a vállalkozókkal, megkérdezik őket a problémáikról, ezeket elemezik, közvetítik a kormány felé, és megoldási javaslatokat is tesznek.

Az MKIK elnöke felidézte, az idén májusban részletes, öt évre szóló hosszú távú megállapodást kötöttek a kormánnyal, ebben feladatokat határoztak meg, számon kérhető vállalásokat tettek.

Nagy Elek elmondta, a kormánnyal közös munkamódszert alakítottak ki, a szakértők közösen gondolkodnak a vállalkozások, a magyar gazdaság érdekében. Ennek egyik eredménye volt egyebek közt a Széchenyi Kártya hiteleinek egységes 3 százalékra csökkentése. A kkv-k a célzott támogatásokkal segítséget kapnak hiteleikhez.

Az MKIK elnöke szólt arról is, hogy átfogó kkv-kutatásuk kimutatta, a mikro- és kisvállalkozásoknak több mint 80 százaléka tartja komoly gondnak az adókat, és a bonyolult adminisztrációt. Ezt szem előtt tartva dolgozták ki a gazdasági minisztériummal közösen a bejelentett több mint 100 milliárdos csomagot.

Nagy Elek kiemelte, fontosnak tartják, hogy a kamarai javaslatok a kiszámíthatóság, a jogbiztonság felé haladjanak. Erre példaként említette az áfa alanyimentesség felső határának emelését, illetve az átalányadót választó kisvállalkozók elszámolható költséghányadának növelését.

A vállalkozók a változás révén egyre erősebbek lesznek, egy következő rendszerbe léphetnek. Ha a vállalkozók növekednek, az a GDP-re jó hatással van – jelentette ki a kamara elnöke.

Nagy Elek fontosnak nevezte az adminisztráció csökkentését. Eddig az egyéni vállalkozók a bevallásukat havonta készítették, ehelyett ez a kötelezettséget negyedévente tehetik majd meg, vagyis az évi tizenkettő helyett most már csak négyszer kell bevallást készíteniük. Ez nagyon nagy segítség a vállalkozásoknak.

A kamara elnöke rendkívül pozitívnak értékelte azt a hosszú távú célt, hogy majd a NAV az egyéni vállalkozók adóbevallás-tervezetét is elkészítheti.

Az új kamarai vezetés meggyőződése, hogy kell a tudásalapú gazdaság, és ennek építésében a tudásalapú kamara tudja segíteni – mondta Nagy Elek.