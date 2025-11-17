Tizenegy pontban állapodott meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös sajtótájékoztatón jelentette be a kkv-kat segítő intézkedéseket.

A kormány nehéz dilemmával küszködik már három éve, a háború kezdete óta. Ez egyre inkább kihívás elé állít minket – kezdte Orbán Viktor a sajtótájékoztatót.

A miniszterelnök szerint látható, hogy Európa háborús állapot, háborús retorika felé menetel. Mindennapossá vált a „háborús gazdaság” kifejezése, ami egy hétköznapi politikai állítássá vált. Ez pedig súlyos következményekkel jár a gazdaságpolitikára nézve.

A kormányfő azt mondta, hogy Európában bevallottan egy háborús gazdaság felépítése a brüsszeli terv, ennek a gondolkodásmódnak pedig számos súlyos pénzügyi következménye van. Magyarország most azzal szembesül, hogy hogyan reagáljon a kialakult helyzetre - emelte ki.

Hozzátette: hazánk képes arra, hogy a háborús gazdaság helyett egy nemzeti gazdaságpolitikát helyez előtérbe, a kitűzött célokat ugyanis nem szabad feladni.

Orbán Viktor hangsúlyozta: tizenegy pontban állapodtak meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kisvállalkozások érdekében.

„A magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk” – mondta.

A kormányfő felidézte: a fix 3 százalékos fix kamatozású hitelről már beszéltek, most a kamara kérésére 80-90 milliárdos adócsökkentési megállapodást kötöttek, melynek elemei a következők:

Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét Emelik az átalány adózók általános költséghányadát Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocpol alapot, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterveit Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, így 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe, 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházást Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millió forintra Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztráció csökkentést hajtanak végre

Orbán Viktor hozzátette: azt a lehetőséget keresi a kormány, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Beszélt arról is, hogy egy másik álláspont a bankadót csökkentené, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak.

„Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek” – jegyezte meg a kormányfő, majd elárulta azt is, hogy lesznek még ilyen megállapodások.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (MKIK) arról beszélt, hogy a most bejelentett intézkedéseket komoly közös munka előzte meg. Emlékeztetett arra, hogy egy éve megújult az országos kamara és az új vezetés azt tűzte ki célul, hogy megismerik a vállalkozók problémáit, együttműködnek a kormányzattal, és megoldási javaslatokat is tesznek. A magyar gazdaság általános érdekvédelmét látják el. Ezért nem véletlen, hogy egy nyolcoldalas, ötéves, hosszútávú megállapodást kötöttek a kormánnyal, feladatokkal, célokkal.

Nagy Elek beszélt arról is, hogy átfogó kutatást készítettek arról, hogy mi fáj a legjobban a kisvállalkozásoknak, és több mint 80 százalék azt mondta, hogy az adók és a bonyolult adminisztrációk. A kamara a gazdasági minisztériummal ezért közösen kidolgozta ezt a javaslatcsomagot, amely jövőre 80-90 milliárd forintot jelent, de összességében ez egy több mint 100 milliárd forintos csomag, és ez a pénz mind a kisvállalkozók zsebében marad. Hozzátette: fontosnak tartották, hogy a javaslatok a kiszámíthatóság felé haladjanak, ezért több évre előrevetítve születtek határozatok. Az elnök szerint ez a megállapodás nagyon komoly megtakarítást jelent a vállalkozóknak.

„Fontosnak tartottuk, hogy a jogbiztonság felé haladjon ez a csomag, és ne csak egy évre, hanem három évre határozzuk meg az alanyi áfamentesség felső határát. Ugyanezt szolgálja az átalányadót választó kisvállalkozók költsége is, amelyet hosszas vita után, de elfogadta a kormány, hogy érjük el az 50 százalékot. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozók 100 forintjából 60-at, jövőre már csak 55-öt, utána pedig 50 forintot kell kifizetni. Ez komoly megtakarítás, amely jó a vállalkozóknak és a magyar gazdaságnak is” – hangsúlyozta Nagy Elek.

Jelezte azt is, hogy a jövedéki adó, és a kiskereskedelmi adó együtt 50 milliárd forintot hagy a zsebükben, ami előre fogja vinni a magyar gazdaságot ebben a nehéz helyzetben.

Legalább ilyen fontosnak tartja az adminisztráció csökkentését célzó megállapodást, amely szerint elég negyed évente adóbevallást tenni. Hozzátette, hogy a mikrovállalkozók magasabb árbevétel után lépnek be a kisvállalkozói körbe, ami tízezer vállalkozás életét könnyíti meg.

Nagy Elek végül azt is elmondta: a következő három évben megvalósulhat, hogy az egyéni vállalkozóknak is a NAV készíti majd el bevallását, nekik csak ellenőrizni kell. Ez az intézkedés 600 ezer egyéni vállalkozót érint majd. Hozzátette azt is, hogy a kormány és a kamara közösen dolgozik már a szakképzési- és a felnőttképzési rendszereken, de a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések is kiemelt szerepet kapnak a következő időszakban.