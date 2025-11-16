Görögország cseppfolyósított földgázt szállít Ukrajnának

Görögország amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) szállít Ukrajnának a téli hónapokban, vagyis decembertől 2026 márciusáig - közölte vasárnap egy görög kormányzati tisztségviselő.

Tájékoztatása szerint a DEPA görög gázszolgáltató vállalat és a Naftohaz ukrán állami gázipari cég közötti megállapodást Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Athénban tett vasárnapi látogatásán írták alá. Zelenszkij nem sokkal korábban jelentett be újabb energetikai megállapodásokat hazája európai partnereivel.

A gázimportról szóló újabb szerződés hivatott biztosítani Ukrajna ellátását a téli időszakban. Zelenszkij felhívta a figyelmet arra is, hogy további egyezségek is születtek a gázimport finanszírozásáról. „Csaknem két milliárd eurót fogunk fordítani gázimportra, hogy pótoljuk az ukrán termelésben az orosz támadások által okozott veszteségeket” - tette hozzá.

Zelenszkij szerint az ukrán kormány európai bankok segítségével – az Európai Bizottság garanciájával – biztosította az import finanszírozásához szükséges forrásokat. Rámutatott arra is, hogy az ukrán bankok is segítenek ebben, akárcsak Norvégia, és az amerikai partnerekkel folytatott aktív együttműködés.

Arról biztosított továbbá mindenkit, hogy a teljes finanszírozást biztosítani fogják.

Zelenszkij kiemelte, hogy átfogó lehetőségeket biztosítanak a téli gázellátáshoz. „Különösen lengyel partnereinken keresztül, és aktívan együttműködünk Azerbajdzsánnal is, illetve hosszú távú szerződésekre számítunk” - hangsúlyozta.

Zelenszkij vasárnap érkezett Görögországba, ahonnan hétfőn Franciaországba, majd kedden Spanyolországba készül tovább utazni.