Íme, a titkos összetevő, amitől bombaegészséges lesz a kenyér

A mindennapi kenyér egészségesebbé tételének kulcsa talán egy meglepő helyen rejtőzik: a napraforgómagban. Egy brazil kutatócsoport ugyanis kimutatta, hogy a napraforgómag-liszt hozzáadása jelentősen javíthatja a kenyér tápértékét anélkül, hogy az íze vagy textúrája romlana.

A tanulmány különösen időszerű, hiszen az emberek egyre tudatosabban választanak egészséges alternatívákat. A hagyományos fehér kenyér ugyan finom, azonban gyakran szegény esszenciális tápanyagokban. Szerencsére a napraforgómag-liszt beépítése a receptbe nemcsak gazdagítja a termék tápanyagtartalmát, hanem hozzájárul a napi fehérje- és rostbevitel növeléséhez is – írja az Origo.

A napraforgómag kivételesen gazdag tápanyagforrás, amely számos előnnyel bír. Tartalmaz E-vitamint, magnéziumot, szelént és egészséges zsírokat, amelyek mind hozzájárulnak szervezetünk optimális működéséhez. Következésképpen, amikor ezeket az értékes összetevőket kenyér formájában fogyasztjuk, könnyedén beépíthetjük őket napi étrendünkbe.

Továbbá a kutatás során kiderült, hogy a napraforgómag-liszt jelentősen növeli a kenyér fehérjetartalmát. Ez különösen fontos azok számára, akik növényi alapú étrendet követnek vagy egyszerűen növelni szeretnék fehérjebevitelüket. Ugyanakkor az ízvilág megőrzése is kulcsfontosságú volt a kísérlet során, és az eredmények azt mutatták, hogy a fogyasztók egyáltalán nem tapasztaltak kellemetlen változást.

A brazíliai kutatók által végzett kísérletek bebizonyították, hogy akár 10-15 százalékos napraforgómag-liszt hozzáadása is drámai változásokat eredményezhet. Mindenekelőtt jelentősen javul a kenyér tápanyagprofilja, miközben a péksütemény megtartja hagyományos jellegét. Ez azt jelenti, hogy az egészséges kenyér már nem csupán az ételüzletek specializált polcain elérhető drága termék, hanem otthon is könnyen elkészíthető.

A felfedezés a kereskedelmi pékségek is profitálhatnak. A jövőben valószínűleg egyre több pékség fogja alkalmazni ezt az innovatív megoldást, hiszen a fogyasztók igénye az egészséges, mégis finom termékek iránt folyamatosan növekszik. A napraforgómag-liszt tehát hamarosan a modern pékipar alapanyagává válhat.