Már nem a húsleves a legjobb magyar étel?

Újra közzétették a toplistát, amelyből kiderül, hogy melyek azok az ételeink, amiket a legfinomabbnak tartanak. A harmadik legjobb magyar étel most igazán meglepő!

A gasztronómia nemzetközi térképén egyre markánsabban rajzolódik ki Magyarország helye, és ezt most a TasteAtlas friss rangsora is megerősíti. A világszerte ismert gasztroportál közzétette, melyeket tartja a legjobb magyar ételeknek – az eredmény pedig egyszerre szívmelengető és kissé meglepő. A lista élén ikonikus húsos finomságok állnak, de akad köztük egy olyan klasszikus is, amelyet szinte minden magyar a gyerekkorából ismer - írja a Mindmegette.

Az első helyezett: Csabai kolbász, a fűszeres büszkeség

Nem okozott nagy meglepetést, hogy a lista első helyére a Csabai kolbász került. Ez a karakteres, paprikás, sertéshúsból készült kolbász igazi hungarikum, amelynek hírneve messze túlnőtt Békéscsaba határain. A TasteAtlas értékelése szerint a csabai kolbász tökéletesen testesíti meg a magyar konyha lényegét: markáns ízek, minőségi alapanyagok és hagyományos készítési mód.

Második helyen a Szegedi szalámi

A dobogó második fokára a Szegedi szalámi állhatott fel. A nemespenésszel borított, hosszan érlelt szalámi évtizedek óta a magyar gasztronómia egyik legismertebb exportcikke. Nem véletlen, hogy a TasteAtlas is kiemelte: a szegedi szalámi elegáns, mégis karakteres ízvilága a nemzetközi közönséget is leveszi a lábáról.

Meglepő harmadik: a bundás kenyér

A lista talán legnagyobb meglepetése a bundás kenyér harmadik helyezése. Ez az egyszerű, olcsó és gyorsan elkészíthető étel sokak számára inkább hétköznapi reggeli vagy vacsora, mintsem gasztrokülönlegesség. Éppen ez a varázsa: a tojásba forgatott, ropogósra sütött kenyér a magyar otthonok egyik alappillére. A TasteAtlas szerint a bundás kenyér tökéletes példája annak, hogyan válhat egy szerény fogás nemzeti kedvenccé.

Téliszalámi és húsleves a toplistán

A negyedik helyen a budapesti téliszalámi végzett, amely finomabb, lágyabb ízvilágával sokak kedvence. Az ötödik helyet pedig a húsleves szerezte meg – az az étel, amely nélkül elképzelhetetlen egy klasszikus magyar vasárnap. Aranyló leve, lassan főtt zöldségei és omlós húsa generációkat köt össze.

Top 20 legjobb magyar étel

A TasteAtlas szerint ez a 20 legjobb magyar étel:

Csabai kolbász Szegedi szalámi Bundás kenyér Budapesti téliszalámi Húsleves Gyulai kolbász Paprikás csirke Fánk Kifli Lángos Túrógombóc Gesztenyepüré Gombapaprikás Székely gulyás Jókai bableves Hortobágyi palacsinta Krémes Pogácsa Kürtöskalács Rakott krumpli

A TasteAtlas azonban nemcsak a legjobb, hanem a legrosszabb ételeket is minden évben rangsorolja. Tavaly a mákos tészta lecsúszott az első helyről, helyette más lett a legrosszabb magyar étel.