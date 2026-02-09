2026. február 9., hétfő

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gasztro

Már nem a húsleves a legjobb magyar étel?

Váratlan fordulat a magyar gasztronómiában

MH
 2026. február 9. hétfő. 7:38
Megosztás

Újra közzétették a toplistát, amelyből kiderül, hogy melyek azok az ételeink, amiket a legfinomabbnak tartanak. A harmadik legjobb magyar étel most igazán meglepő!

Már nem a húsleves a legjobb magyar étel?
A húsleves helyett egy új versenyző küzd a legjobb magyar étel címéért
Fotó: AFP/foodcollection/Foodcollection GesmbH

A gasztronómia nemzetközi térképén egyre markánsabban rajzolódik ki Magyarország helye, és ezt most a TasteAtlas friss rangsora is megerősíti. A világszerte ismert gasztroportál közzétette, melyeket tartja a legjobb magyar ételeknek – az eredmény pedig egyszerre szívmelengető és kissé meglepő. A lista élén ikonikus húsos finomságok állnak, de akad köztük egy olyan klasszikus is, amelyet szinte minden magyar a gyerekkorából ismer - írja a Mindmegette.

Az első helyezett: Csabai kolbász, a fűszeres büszkeség

Nem okozott nagy meglepetést, hogy a lista első helyére a Csabai kolbász került. Ez a karakteres, paprikás, sertéshúsból készült kolbász igazi hungarikum, amelynek hírneve messze túlnőtt Békéscsaba határain. A TasteAtlas értékelése szerint a csabai kolbász tökéletesen testesíti meg a magyar konyha lényegét: markáns ízek, minőségi alapanyagok és hagyományos készítési mód.

Második helyen a Szegedi szalámi

A dobogó második fokára a Szegedi szalámi állhatott fel. A nemespenésszel borított, hosszan érlelt szalámi évtizedek óta a magyar gasztronómia egyik legismertebb exportcikke. Nem véletlen, hogy a TasteAtlas is kiemelte: a szegedi szalámi elegáns, mégis karakteres ízvilága a nemzetközi közönséget is leveszi a lábáról.

Meglepő harmadik: a bundás kenyér

A lista talán legnagyobb meglepetése a bundás kenyér harmadik helyezése. Ez az egyszerű, olcsó és gyorsan elkészíthető étel sokak számára inkább hétköznapi reggeli vagy vacsora, mintsem gasztrokülönlegesség. Éppen ez a varázsa: a tojásba forgatott, ropogósra sütött kenyér a magyar otthonok egyik alappillére. A TasteAtlas szerint a bundás kenyér tökéletes példája annak, hogyan válhat egy szerény fogás nemzeti kedvenccé.

Téliszalámi és húsleves a toplistán

A negyedik helyen a budapesti téliszalámi végzett, amely finomabb, lágyabb ízvilágával sokak kedvence. Az ötödik helyet pedig a húsleves szerezte meg – az az étel, amely nélkül elképzelhetetlen egy klasszikus magyar vasárnap. Aranyló leve, lassan főtt zöldségei és omlós húsa generációkat köt össze.

Top 20 legjobb magyar étel

A TasteAtlas szerint ez a 20 legjobb magyar étel:

  1. Csabai kolbász
  2. Szegedi szalámi
  3. Bundás kenyér
  4. Budapesti téliszalámi
  5. Húsleves
  6. Gyulai kolbász
  7. Paprikás csirke
  8. Fánk
  9. Kifli
  10. Lángos
  11. Túrógombóc
  12. Gesztenyepüré
  13. Gombapaprikás
  14. Székely gulyás
  15. Jókai bableves
  16. Hortobágyi palacsinta
  17. Krémes
  18. Pogácsa
  19. Kürtöskalács
  20. Rakott krumpli

A TasteAtlas azonban nemcsak a legjobb, hanem a legrosszabb ételeket is minden évben rangsorolja. Tavaly a mákos tészta lecsúszott az első helyről, helyette más lett a legrosszabb magyar étel.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink