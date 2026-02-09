Gasztro
Már nem a húsleves a legjobb magyar étel?
Váratlan fordulat a magyar gasztronómiában
A gasztronómia nemzetközi térképén egyre markánsabban rajzolódik ki Magyarország helye, és ezt most a TasteAtlas friss rangsora is megerősíti. A világszerte ismert gasztroportál közzétette, melyeket tartja a legjobb magyar ételeknek – az eredmény pedig egyszerre szívmelengető és kissé meglepő. A lista élén ikonikus húsos finomságok állnak, de akad köztük egy olyan klasszikus is, amelyet szinte minden magyar a gyerekkorából ismer - írja a Mindmegette.
Az első helyezett: Csabai kolbász, a fűszeres büszkeség
Nem okozott nagy meglepetést, hogy a lista első helyére a Csabai kolbász került. Ez a karakteres, paprikás, sertéshúsból készült kolbász igazi hungarikum, amelynek hírneve messze túlnőtt Békéscsaba határain. A TasteAtlas értékelése szerint a csabai kolbász tökéletesen testesíti meg a magyar konyha lényegét: markáns ízek, minőségi alapanyagok és hagyományos készítési mód.
Második helyen a Szegedi szalámi
A dobogó második fokára a Szegedi szalámi állhatott fel. A nemespenésszel borított, hosszan érlelt szalámi évtizedek óta a magyar gasztronómia egyik legismertebb exportcikke. Nem véletlen, hogy a TasteAtlas is kiemelte: a szegedi szalámi elegáns, mégis karakteres ízvilága a nemzetközi közönséget is leveszi a lábáról.
Meglepő harmadik: a bundás kenyér
A lista talán legnagyobb meglepetése a bundás kenyér harmadik helyezése. Ez az egyszerű, olcsó és gyorsan elkészíthető étel sokak számára inkább hétköznapi reggeli vagy vacsora, mintsem gasztrokülönlegesség. Éppen ez a varázsa: a tojásba forgatott, ropogósra sütött kenyér a magyar otthonok egyik alappillére. A TasteAtlas szerint a bundás kenyér tökéletes példája annak, hogyan válhat egy szerény fogás nemzeti kedvenccé.
Téliszalámi és húsleves a toplistán
A negyedik helyen a budapesti téliszalámi végzett, amely finomabb, lágyabb ízvilágával sokak kedvence. Az ötödik helyet pedig a húsleves szerezte meg – az az étel, amely nélkül elképzelhetetlen egy klasszikus magyar vasárnap. Aranyló leve, lassan főtt zöldségei és omlós húsa generációkat köt össze.
Top 20 legjobb magyar étel
A TasteAtlas szerint ez a 20 legjobb magyar étel:
- Csabai kolbász
- Szegedi szalámi
- Bundás kenyér
- Budapesti téliszalámi
- Húsleves
- Gyulai kolbász
- Paprikás csirke
- Fánk
- Kifli
- Lángos
- Túrógombóc
- Gesztenyepüré
- Gombapaprikás
- Székely gulyás
- Jókai bableves
- Hortobágyi palacsinta
- Krémes
- Pogácsa
- Kürtöskalács
- Rakott krumpli
A TasteAtlas azonban nemcsak a legjobb, hanem a legrosszabb ételeket is minden évben rangsorolja. Tavaly a mákos tészta lecsúszott az első helyről, helyette más lett a legrosszabb magyar étel.