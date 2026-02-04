Meddig tartsuk az élelmiszert a fagyasztóban?

Laboratóriumi adatok kimutatták, hogy a fagyasztott élelmiszerek sokkal hamarabb veszítenek minőségükből és tápértékükből, mint azt általában gondolják.

Sokan évekig tárolják a húst és a halat a fagyasztóban „csak a biztonság kedvéért”, de speciális laboratóriumok kutatásai azt mutatják, hogy ha az ajánlottnál hosszabb ideig tárolják, az élelmiszerek elveszítik ízüket, állagukat és tápértékük akár 60%-át is, még akkor is, ha nem tűnnek romlottnak.

-18°C-os vagy az alatti hőmérsékleten a minőségromlás nélküli tényleges eltarthatóság a következő: marha- és sertéshús: akár 8-9 hónap, egész csirke: akár 9 hónap, darált hús: csak 3-4 hónap, zsíros halak, például lazac: 2-3 hónap, és fehér hal: akár 6 hónap. A fagyasztott zöldségek körülbelül 4 hónapig, a bogyós gyümölcsök pedig akár egy évig is megőrzik ízüket stabil hőmérsékleten.

A szakértők megjegyzik, hogy a vastag jégkéreg, a hús szürkés árnyalata és a hal felolvasztás utáni laza állaga annak a jele, hogy a minőség már nem megfelelő. A fő hibák között lehet említeni az élelmiszerek csomagolás nélküli lefagyasztását, valamint a fagyasztó gyakori kinyitását.

A szakértők azt javasolják, hogy a csomagolásokon tüntessük fel a dátumokat, osszuk fel az élelmiszereket adagokra, és először használjuk fel a régi készleteket – ez megakadályozza, hogy a fagyasztó „élelmiszer-temetővé” váljon, és segít pénzt és helyet megtakarítani – írja a Sports.kz a Temaglavnoe.ru-ra hivatkozva.