Hogyan kell helyesen jégsalátát enni?

A jégsaláta tökéletes salátákhoz, szendvicsekhez, de fogyókúra esetén akár még a kenyeret is helyettesíthetjük vele. A szendvicsbe tehetünk paradicsomot, uborkát, rukkolát, fűszeres apróra vágott húst.

A jégsaláta frissen a legfinomabb. Javasoljuk, hogy a leveleket kézzel tépjük le, ne pedig késsel vágjuk le – így tovább ropogósak maradnak és nem barnulnak meg.

Alacsony kalóriatartalmú, vitaminokban (A, K, C) és ásványi anyagokban (kálium, vas, kalcium, magnézium) gazdag.

A táplálkozási szakértők azt javasolják, hogy a jégsalátát táplálóbb zöldségekkel párosítsuk: spenóttal, rukkolával, római salátával és vízitormával. A jégsaláta tápláló ételek alapja lehet csirkével, tonhallal, tojással, csicseriborsóval vagy babbal.

Vásárláskor válasszunk sűrű, méretükhöz képest nehéz fejeket, szorosan illeszkedő, világoszöld levelekkel – írja a Sports.kz a News.ru-ra hivatkozva.