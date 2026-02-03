Ha így főzzük a karfiolt, hófehér és szagtalan lesz

A karfiol az egyik legkedveltebb, ugyanakkor meglehetősen problémás zöldség: főzéskor nemcsak kellemetlen a szaga, de elszíneződére is hajlamos.

Ha nem ügyelünk, csúnyán beszürkül és az nem annyira étvágykeltő látvány. Ahhoz hogy a karfiol hófehér maradjon és finoman illatozzon, érdemes néhány régi, bevált trükköt bevetni.

A főzés során a karfiol a maga útját járja, extra figyelem nélkül elveszti hófehér színét, és mivel gyorsan puhuló, tartását hamar elveszítő zöldségről van, nem árt az óvatosság. Már ha üde, gusztusos fogásként akarjuk azt tálalni - írja az origo.hu.

Savas közeg plusz a tej

A nagyanyáink szerint is jól ismert klasszikus házi praktika szerint azonban, ha víz és tej keverékében főzzük a rózsákat – a tejben lévő fehérje segít megőrizni a tiszta színt. Ha citromlevet is csepegtetünk a főzővízbe (vagy ecetet), akkor a savas közeg segíthet a tiszta, ragyogó fehérség megtartásában.

Fürdessük meg sós lében

Egy másik módszer az úgynevezett sós fürdő: a feldarabolt karfiolt előzetesen, rövid ideig jéghideg, sós vízben kell áztatnunk, majd egy másik sós főzővízben főzhetjük készre. Fontos, hogy ne ugyanabban a vízben főzzük, amiben áztattuk. Így nemcsak fehérebb marad, de a textúrája is finomabb lehet. Bár vannak, akik ennek ellenkezőjét említik, miszerint, ha fehér karfiolt szeretnénk, akkor csínján kell bánni a sóval – ez csak abban az esetben érvényes, ha előtte nem áztattuk be jéghideg sós vízbe.

Ne főzzük túl soha

A karfiol akkor is elveszíti fehér színét, ha túlfőzzük. Amúgy is érdemes a zöldségeket éppen csak megpuhítani – kellemetlen, amikor a karfiol már a főzővízben szétmállik. Ha üde állagú, akár salátába is illő karfiolt szeretnénk, csak addig főzzük, amíg nem ropog a fogunk alatt. Egy kis pikáns tartást hagyjunk meg neki.

Fűszerszínek

A fehér szín hajlamos arra, hogy más főző alapanyagok színét átvegye. Ha fehér karfiolt szeretnénk, kerüljük a vad színeket eregető fűszereket vagy zöldségtársításokat. Amúgy is úgy tudjuk a karfiol markáns ízét megőrizni, ha csak sóval turbózzuk fel. Ez nem érvényes akkor, ha karfiolkrémlevest, mártást vagy ragut főzünk. Ott nyugodtan fűszerezzünk, hiszen abban az esetben a hófehér szín elérése nem feltétlenül cél.

Hogyan kerüljük el a karfiol jellegzetes szagát?

Ha szeretjük a karfiolt, a szagát is szeretjük, de sokszor azok, akiknek főzzük, magát a karfiolt - az ízét, a belőle készült ételeket szeretik - de a főzés közben kavargó karfiolszagot ki nem állhatják. A karfiol főzése közben azonban kellemetlen kénes szag terjed a konyhában, ez a főzéssel jár. Ennek elkerülésére is vannak régi, egyszerű praktikák. Egyrészt érdemes olyan közegben főzni, ami segít semlegesíteni vagy elnyelni az illatot, és itt lép porondra ismét a tej, amely a fehér szín megőrzése mellett a szagot is mérsékli.