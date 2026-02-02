2026. február 2., hétfő

Gordon Ramsay elárulta az egyik nagy titkát

A sztárséf beavatott a tökéletes rántotta receptjébe

 2026. február 2. hétfő. 1:13
A világhírű sztárséf Gordon Ramsay elárulta, hogyan készíti a tökéletes, krémes rántottát – számolt be róla a Fox News.

Gordon Ramsay elárulta az egyik nagy titkát
Gordon Ramsay
Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ramsay szerint a legfontosabb trükk nem az elején, hanem a főzés legvégén jön: hideg, magas zsírtartalmú crème fraîche hozzáadásával állítja le a hőhatást.

A séf módszere szerint a tojásokat lassan, vajjal, folyamatos keverés mellett kell főzni, a lábost időről időre levéve a tűzről, majd a végén hozzáadni a hideg tejterméket. Ez egyszerre akadályozza meg a túlfőzést, és selymes, lágy állagot ad a tojásnak. Ramsay korábban úgy fogalmazott: a rántottánál „nem a gyorsaság, hanem a kontroll a lényeg”.

A Fox News szerint házi körülmények között a crème fraîche görög joghurttal, tejföllel vagy krémsajttal is helyettesíthető – a kulcs az, hogy hideg és elég zsíros legyen ahhoz, hogy megállítsa a főzési folyamatot.

