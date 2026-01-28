2026. január 28., szerda

Nem minden sushi egészséges

Kockázatos lehet a nem megfelelően fagyasztott hal, valamint a romlott alapanyag is

 2026. január 28. szerda. 7:38
A sushi egészséges ételként ismert, amely kiváló minőségű fehérjét és számos esszenciális vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Ezek közül azonban némelyik káros lehet – figyelmeztetett Amanda Sherfi táplálkozási szakértő.

A sushi elterjedtségéből adódóan létrejöttek olyan változatok is, amelyek nyugati országokban ismertek, de Japánban ritkán fordulnak elő
Fotó: AFP/robertharding/Robert Harding RF/Godong

Amanda Sherfi elsősorban a kardhal sashimit (darabokat) minősítette káros élelmiszernek, mivel magas higanytartalommal rendelkezhet. A kaliforniai tekercsek, amelyeket az Egyesült Államokban találtak ki, hogy a japán konyhát a nyugati ízléshez igazítsák, több fehérjét tartalmazhatnak, de nem egészséges halból készülnek, folytatta.

„Ezek a tekercsek általában rákhús-utánzattal készülnek, amely egy zsíros és sós halpástétom, amely emulgálószereket, aromákat és színezékeket tartalmaz. Nem tartalmaz ugyanannyi omega-3-at, mint a nyers hal” – magyarázta. Mivel a kaliforniai tekercsek több fehér rizst és kevesebb kiváló minőségű fehérjét tartalmaznak, fogyasztásuk valószínűleg a vércukorszint hirtelen emelkedéséhez vezet, majd fáradtsághoz és éhségérzethez – figyelmeztetett a táplálkozási szakértő, írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.

