Gasztro
Nem minden sushi egészséges
Kockázatos lehet a nem megfelelően fagyasztott hal, valamint a romlott alapanyag is
Amanda Sherfi elsősorban a kardhal sashimit (darabokat) minősítette káros élelmiszernek, mivel magas higanytartalommal rendelkezhet. A kaliforniai tekercsek, amelyeket az Egyesült Államokban találtak ki, hogy a japán konyhát a nyugati ízléshez igazítsák, több fehérjét tartalmazhatnak, de nem egészséges halból készülnek, folytatta.
„Ezek a tekercsek általában rákhús-utánzattal készülnek, amely egy zsíros és sós halpástétom, amely emulgálószereket, aromákat és színezékeket tartalmaz. Nem tartalmaz ugyanannyi omega-3-at, mint a nyers hal” – magyarázta. Mivel a kaliforniai tekercsek több fehér rizst és kevesebb kiváló minőségű fehérjét tartalmaznak, fogyasztásuk valószínűleg a vércukorszint hirtelen emelkedéséhez vezet, majd fáradtsághoz és éhségérzethez – figyelmeztetett a táplálkozási szakértő, írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.