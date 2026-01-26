Ez az öt legegészségesebb sajtfajta

Emily Martorano táplálkozási szakértő és Lourdes Castro Mortillaro, a New York-i Egyetem Élelmiszerlaboratóriumának igazgatója kijelentették, hogy nem minden sajt egészséges.

Mortillaro a ricottát nevezte meg az egyik legegészségesebb sajttípusnak. Alacsony nátriumtartalmú és magas tejsavófehérjében gazdag, amely könnyen emészthető. Savóból készül, kiváló fehérjeforrás, amely segíti az izomépítést – magyarázta a szakértő.

Martorano a parmezánt, a pecorinót és a goudát is felsorolta további egészséges sajtokként. Sok kalciumot tartalmaznak, és hosszan tartó jóllakottságot biztosítanak. Magas nátriumtartalmuk miatt azonban ezeket a sajtokat korlátozni kell a magas vérnyomásban és vesebetegségben szenvedők étrendjében – figyelmeztetett az orvos. A cheddar sajtot is optimális választásként említette. A cheddar Anglia egyik legkedveltebb sajtja. Tehéntejből készült, színe szalmasárga – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.