Ezt az ételt soha ne tegyük az air fryerbe!

Az air fryer az utóbbi évek egyik legnépszerűbb konyhai eszközévé vált. Fontos azonban tudni, hogy az air fryer bizony veszélyeket is hordoz magában, ha nem megfelelően használjuk.

Gyors, praktikus, kevesebb olajat igényel, és sokak szerint kiváló alternatívája a hagyományos sütőnek. Nem meglepő, hogy egyre többen használják napi szinten, sőt sok háztartásban az air fryer szinte teljesen átvette a sütő szerepét. Ugyanakkor fontos tudni, hogy bármennyire sokoldalú is, az air fryer nem minden étel elkészítésére alkalmas.

Ezt soha ne készítsük az air fryerben!

Bár logikusnak tűnhet, hogy pattogatott kukoricát is készítsünk air fryerben, a szakértők és tapasztalt felhasználók határozottan ellenzik ezt. Az air fryerek többsége ugyanis nem éri el azt a hőmérsékletet, amely a kukoricaszemek kipattanásához szükséges. Ennek következtében a kukorica nem készül el megfelelően, ráadásul komoly veszélyforrássá is válhat.

A kemény, ki nem pattant szemek könnyen bekerülhetnek az air fryer belső részeibe, például a fűtőelem közelébe. Ez rövidzárlatot, túlmelegedést, szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat. Éppen ezért a pattogatott kukorica az egyik leginkább kerülendő étel, ha air fryer használatáról van szó.

Biztonságos alternatívák is léteznek

Ha mozizáshoz vagy esti nassoláshoz keresünk megoldást, a pattogatott kukorica továbbra is elkészíthető biztonságosan – csak nem air fryerben. A klasszikus, fedeles serpenyős módszer továbbra is az egyik legjobb választás, de a mikrohullámú sütő is megfelelő megoldás, ha kifejezetten erre készült tasakos kukoricát használunk.

Az air fryer kedvelőinek sem kell azonban lemondaniuk a ropogós finomságokról. Remek alternatíva lehet például a házi tortilla chips. Elég néhány tortillát cikkekre vágni, kevés olajjal és fűszerekkel összeforgatni, majd air fryerben ropogósra sütni. Gyors, egyszerű és biztonságos megoldás.

Tisztítási trükkök: ezeket inkább kerüljük

Az air fryer körüli népszerűség miatt egyre több „praktikus” tisztítási tipp terjed az interneten, különösen a közösségi médiában. A tűzoltók azonban kifejezetten figyelmeztetnek arra, hogy soha ne tegyünk tisztítószereket az air fryerbe, majd kapcsoljuk be azt azzal a céllal, hogy a hő „kiégesse” a zsírt.

Ez a módszer nemcsak a készüléket károsíthatja, hanem komoly tűz- és egészségügyi kockázatot is jelenthet. Az air fryer belső részei használat közben nyomás alatt állnak, ezért különösen fontos a körültekintő tisztítás.

Így tisztítsuk biztonságosan az eszközt!

Az air fryer hosszú távú és biztonságos működésének kulcsa a rendszeres karbantartás. Minden használat után el kell távolítani az ételmaradékokat, a felesleges zsírt és olajat, majd alaposan, de kíméletesen ki kell tisztítani a készüléket. Kerülni kell a súroló hatású szereket és a fém dörzsszivacsokat, mert ezek károsíthatják a felületeket és az üveget – írta meg a Mindmegette.