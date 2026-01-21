2026. január 21., szerda

Előd

EUR 385.43 Ft
USD 328.67 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gasztro

Antioxidáns saláta a ragyogó bőrért

Szépre ehetjük magunkat lila káposztával

MH
 2026. január 21. szerda. 7:18
Megosztás

Az arcápolás sikeréhez is hozzájárulhat, ha antioxidáns salátát fogyasztunk. A Life.hu receptet is kínál a bőrtápláló étel elkészítéséhez.

Antioxidáns saláta a ragyogó bőrért
A lila káposzta C-vitaminban is gazdag élelmiszer
Fotó: AP/PhotoAlto/AltoPress/I. Rozenbaum & L. Mouton

A ragyogó arcbőrt többféleképpen is el lehet érni: külsőleg és belsőleg is lehet táplálni a bőrünket a tükörsima hatásért. A lila káposzta például bőrbarát étel, hiszen tele van antioxidánssal. Az antioxidánsbomba salátarecept belülről ragyogtatja fel a bőrt.

Mi a természetesen ragyogó arcbőr titka?

A ragyogó bőr elérésével természetesen több módon is próbálkozhatunk. Ha kívülről szeretnénk elérni a vágyott hatást, akkor vehetünk bőrpuhító testolajat, amelytől ragyogó és babapuha lesz a bőrünk. A bőrgyógyászok a bőrápolási rutin első lépéseként az arc megfelelő tisztítására hívják fel a figyelmet. Ha pedig belülről szeretnénk a testünket kitisztítani, akkor megpróbálkozhatunk egy antioxidánsokkal teli koktéllal is, viszont alkoholos koktélt ugyebár nem ihatunk minden pillanatban, sőt a lapos hasat is kevésbé tudjuk vele elérni.

És itt jön képbe a legínycsiklandóbb bőrbarát ételünk, az antioxidáns saláta. A saláta alapját a lila káposzta adja, amelyet ehetünk párolva is, de akár levest is készíthetünk belőle. A mi salátánk alapja viszont a nyers káposzta lesz, a tökéletesen crunchy hatás elérése érdekében.

Hozzávalók a salátához:

  • ¼ lila káposzta (ha kicsi, akkor ½)
  • 2 sárgarépa
  • 1 piros kaliforniai paprika
  • 1 vöröshagyma
  • 1 kis tál főtt kukorica
  • 1 tál gránátalma mag
  • 1 marék petrezselyem
  • Hozzávalók az öntethez:

  • kb. 60 ml olívaolaj
  • 1 kis citrom leve
  • 1 tk borecet
  • 1 tk só
  • ½ tk cukor vagy 1 tk méz
  • 1 gerezd zúzott fokhagyma

  • Elkészítés:

  • Vágjuk fel apróra az összes zöldséget, és helyezzük bele őket egy nagy salátástálba.
  • Egy külön tálban keverjük össze az öntet hozzávalóit.
  • Öntsük az öntetet a salátára, és alaposan keverjük össze.
  • Hagyjuk állni 15-20 percig, hogy az ízek szépen összeérjenek.
További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink