Antioxidáns saláta a ragyogó bőrért
Szépre ehetjük magunkat lila káposztával
A ragyogó arcbőrt többféleképpen is el lehet érni: külsőleg és belsőleg is lehet táplálni a bőrünket a tükörsima hatásért. A lila káposzta például bőrbarát étel, hiszen tele van antioxidánssal. Az antioxidánsbomba salátarecept belülről ragyogtatja fel a bőrt.
Mi a természetesen ragyogó arcbőr titka?
A ragyogó bőr elérésével természetesen több módon is próbálkozhatunk. Ha kívülről szeretnénk elérni a vágyott hatást, akkor vehetünk bőrpuhító testolajat, amelytől ragyogó és babapuha lesz a bőrünk. A bőrgyógyászok a bőrápolási rutin első lépéseként az arc megfelelő tisztítására hívják fel a figyelmet. Ha pedig belülről szeretnénk a testünket kitisztítani, akkor megpróbálkozhatunk egy antioxidánsokkal teli koktéllal is, viszont alkoholos koktélt ugyebár nem ihatunk minden pillanatban, sőt a lapos hasat is kevésbé tudjuk vele elérni.
És itt jön képbe a legínycsiklandóbb bőrbarát ételünk, az antioxidáns saláta. A saláta alapját a lila káposzta adja, amelyet ehetünk párolva is, de akár levest is készíthetünk belőle. A mi salátánk alapja viszont a nyers káposzta lesz, a tökéletesen crunchy hatás elérése érdekében.
Hozzávalók a salátához:
- ¼ lila káposzta (ha kicsi, akkor ½)
- 2 sárgarépa
- 1 piros kaliforniai paprika
- 1 vöröshagyma
- 1 kis tál főtt kukorica
- 1 tál gránátalma mag
- 1 marék petrezselyem
- Hozzávalók az öntethez:
- kb. 60 ml olívaolaj
- 1 kis citrom leve
- 1 tk borecet
- 1 tk só
- ½ tk cukor vagy 1 tk méz
- 1 gerezd zúzott fokhagyma
- Elkészítés:
- Vágjuk fel apróra az összes zöldséget, és helyezzük bele őket egy nagy salátástálba.
- Egy külön tálban keverjük össze az öntet hozzávalóit.
- Öntsük az öntetet a salátára, és alaposan keverjük össze.
- Hagyjuk állni 15-20 percig, hogy az ízek szépen összeérjenek.