Antioxidáns saláta a ragyogó bőrért

A ragyogó arcbőrt többféleképpen is el lehet érni: külsőleg és belsőleg is lehet táplálni a bőrünket a tükörsima hatásért. A lila káposzta például bőrbarát étel, hiszen tele van antioxidánssal. Az antioxidánsbomba salátarecept belülről ragyogtatja fel a bőrt.

Mi a természetesen ragyogó arcbőr titka?

A ragyogó bőr elérésével természetesen több módon is próbálkozhatunk. Ha kívülről szeretnénk elérni a vágyott hatást, akkor vehetünk bőrpuhító testolajat , amelytől ragyogó és babapuha lesz a bőrünk. A bőrgyógyászok a bőrápolási rutin első lépéseként az arc megfelelő tisztítására hívják fel a figyelmet. Ha pedig belülről szeretnénk a testünket kitisztítani, akkor megpróbálkozhatunk egy antioxidánsokkal teli koktéllal is, viszont alkoholos koktélt ugyebár nem ihatunk minden pillanatban, sőt a lapos hasat is kevésbé tudjuk vele elérni.

És itt jön képbe a legínycsiklandóbb bőrbarát ételünk, az antioxidáns saláta. A saláta alapját a lila káposzta adja, amelyet ehetünk párolva is , de akár levest is készíthetünk belőle . A mi salátánk alapja viszont a nyers káposzta lesz, a tökéletesen crunchy hatás elérése érdekében.

Hozzávalók a salátához:

¼ lila káposzta (ha kicsi, akkor ½)

2 sárgarépa

1 piros kaliforniai paprika

1 vöröshagyma

1 kis tál főtt kukorica

1 tál gránátalma mag

1 marék petrezselyem



Hozzávalók az öntethez:

kb. 60 ml olívaolaj

1 kis citrom leve

1 tk borecet

1 tk só

½ tk cukor vagy 1 tk méz

1 gerezd zúzott fokhagyma

Elkészítés: