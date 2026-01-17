Antibiotikum a csirkében

A nagyüzemi baromfitartás miatt sokan tartanak attól, hogy a boltokban kapható csirkehúsban gyógyszermaradványok lehetnek. Bár a legbiztosabb megoldás a tudatos, bizonyítottan antibiotikummentes hús vásárlása, de ha maradunk a bolti csirkénél, a Nosalty trükkje segíthet csökkenteni a veszélyt.

Miért fontos a tudatosság?

A modern baromfitenyésztésben az antibiotikumokat és növekedésserkentő szereket gyakran használják, hogy az állatok ne betegedjenek meg, és gyorsabban nőjenek. Ezeknek az anyagoknak egy része azonban nem szűnik meg teljesen a vágás után sem, és a zsírszövetben, a bőrben, vagy akár a belsőségekben is megmaradhat – írta meg a hazipatika.com.

Egyszerű házi megoldás