Előd

MH
 2026. január 17. szombat. 8:16
A bolti csirkehús sokaknál a nagyüzemi tartás során alkalmazott antibiotikumok és növekedésserkentő anyagok miatt kelt aggodalmat. Mutatunk egy módszert, amivel csökkenthetjük a veszélyt.

Antibiotikum a csirkében
Sokan tartanak attól, hogy a boltokban kapható csirkehúsban gyógyszermaradványok lehetnek
Fotó: Laure Boyer / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A nagyüzemi baromfitartás miatt sokan tartanak attól, hogy a boltokban kapható csirkehúsban gyógyszermaradványok lehetnek. Bár a legbiztosabb megoldás a tudatos, bizonyítottan antibiotikummentes hús vásárlása, de ha maradunk a bolti csirkénél, a Nosalty trükkje segíthet csökkenteni a veszélyt.

Miért fontos a tudatosság?

A modern baromfitenyésztésben az antibiotikumokat és növekedésserkentő szereket gyakran használják, hogy az állatok ne betegedjenek meg, és gyorsabban nőjenek. Ezeknek az anyagoknak egy része azonban nem szűnik meg teljesen a vágás után sem, és a zsírszövetben, a bőrben, vagy akár a belsőségekben is megmaradhat – írta meg a hazipatika.com.

Egyszerű házi megoldás

  1. Vágjuk le a bőrt és a zsíros részeket.
  2. Készítsünk ecetes-sós oldatot: keverjünk össze hideg vizet, egy kevés sót és egy kevés ecetet vagy citromlevet.
  3. Tegyük bele a nyers húsdarabokat az oldatba, és hagyjuk állni pár órát a hűtőben.
  4. Töröljük szárazra, és folytassuk a szokásos elkészítést.
