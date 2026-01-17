Gasztro
Antibiotikum a csirkében
Így csökkenthetjük a veszélyt
A nagyüzemi baromfitartás miatt sokan tartanak attól, hogy a boltokban kapható csirkehúsban gyógyszermaradványok lehetnek. Bár a legbiztosabb megoldás a tudatos, bizonyítottan antibiotikummentes hús vásárlása, de ha maradunk a bolti csirkénél, a Nosalty trükkje segíthet csökkenteni a veszélyt.
Miért fontos a tudatosság?
A modern baromfitenyésztésben az antibiotikumokat és növekedésserkentő szereket gyakran használják, hogy az állatok ne betegedjenek meg, és gyorsabban nőjenek. Ezeknek az anyagoknak egy része azonban nem szűnik meg teljesen a vágás után sem, és a zsírszövetben, a bőrben, vagy akár a belsőségekben is megmaradhat – írta meg a hazipatika.com.
Egyszerű házi megoldás
- Vágjuk le a bőrt és a zsíros részeket.
- Készítsünk ecetes-sós oldatot: keverjünk össze hideg vizet, egy kevés sót és egy kevés ecetet vagy citromlevet.
- Tegyük bele a nyers húsdarabokat az oldatba, és hagyjuk állni pár órát a hűtőben.
- Töröljük szárazra, és folytassuk a szokásos elkészítést.