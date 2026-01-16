Gasztro
Hogyan készítsen titkos csokoládékrémet, amitől mindenki megőrül?
Ez a recept a klasszikus csokoládékrémek és a molekuláris ízharmonizáció határán mozog
Most megosztok egy különleges, házi fejlesztésű titkos receptet, amit nem talál meg szakácskönyvben és aminek egy rejtett hozzávalója okozza az igazi ízrobbanást.
Hozzávalók (kb. 4-6 adaghoz)
Alap krémhez:
- 200 g jó minőségű étcsokoládé (minimum 60%-os)
- 2 dl habtejszín
- 50 g vaj
- 1 evőkanál porcukor (ízlés szerint több vagy kevesebb)
- 1 teáskanál vaníliakivonat vagy vaníliapaszta
- 1 csipet tengeri só
Titkos összetevők:
- 1 evőkanál kávékivonat vagy espresso – felerősíti a csoki ízét
- 1 teáskanál fahéj + chili keverék – alig érezhető, de addiktív hatást kelt
- 1 teáskanál narancshéj reszelve – finom citrusos háttérhang
- (opcionálisan: 1 evőkanál likőr, pl. Grand Marnier, Amaretto vagy Baileys)
Elkészítés
- Csokoládé felolvasztása
Gőz fölött (vagy nagyon óvatosan mikróban) olvassza meg a csokit és a vajat együtt, simára.
- Krémesítés
A tejszínt melegítse fel egy kis lábasban (ne forralja!), majd keverje össze a megolvadt csokoládéval.
- Fűszerezés
Adja hozzá a vaníliát, sót, cukrot, kávét, fűszereket és a titkos narancshéjat. Keverje simára.
- Lazítás
A krémet egy kézi habverővel vagy elektromos mixerrel lazán felverheti, hogy könnyedebb textúrája legyen, ez különösen jól működik hűtve.
- Hűtés és érlelés
Öntse kis üvegpoharakba vagy tálkákba, majd tegye hűtőbe minimum 2 órára, hogy összeérjenek az ízek.
Tálalási tippek
- Friss málna vagy eper mellé fantasztikus
- Egy kis diógrillázs a tetejére, vagy pörkölt szezámmag
- Törje meg a textúrát: ropogós sós kekszmorzsa vagy kandírozott narancshéj
- Egy csipet fleur de sel a tetejére? Mennyei.
Miért titkos ez a krém?
- A kávé nem érezhető, de fokozza a csokoládé mélységét
- A chili és a fahéj mikroadagban nem csípős, de „felmelegíti” az ízt
- A só és a citrus pedig kiegyensúlyozzák az édességet
Ez nem egy egyszerű puding.
Ez ízélmény.
Bónusz: Hogyan tegye „szuper-titkossá”?
Adjon hozzá egy kevés füstölt sót vagy tonkabab-reszeléket. Ez már gourmet szint, amit még profik sem mindig mernek bevállalni.