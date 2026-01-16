2026. január 17., szombat

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gasztro

Hogyan készítsen titkos csokoládékrémet, amitől mindenki megőrül?

Ez a recept a klasszikus csokoládékrémek és a molekuláris ízharmonizáció határán mozog

Dömök Ágnes
 2026. január 16. péntek. 8:30
Megosztás

Van az a desszert, amit ha egyszer megkóstol, nem tudja kiverni a fejéből. Lágy, selymes, gazdag, de mégsem túl tömény. Egy titkos csokoládékrém, amitől a vendégei azt kérdezik majd:
„Ez meg mi a csoda volt?!”

Hogyan készítsen titkos csokoládékrémet, amitől mindenki megőrül?
Egy titkos csokoládékrém
Fotó: NorthFoto

Most megosztok egy különleges, házi fejlesztésű titkos receptet, amit nem talál meg szakácskönyvben és aminek egy rejtett hozzávalója okozza az igazi ízrobbanást.

Hozzávalók (kb. 4-6 adaghoz)

Alap krémhez:

  • 200 g jó minőségű étcsokoládé (minimum 60%-os)
  • 2 dl habtejszín
  • 50 g vaj
  • 1 evőkanál porcukor (ízlés szerint több vagy kevesebb)
  • 1 teáskanál vaníliakivonat vagy vaníliapaszta
  • 1 csipet tengeri só

Titkos összetevők:

  • 1 evőkanál kávékivonat vagy espresso – felerősíti a csoki ízét
  • 1 teáskanál fahéj + chili keverék – alig érezhető, de addiktív hatást kelt
  • 1 teáskanál narancshéj reszelve – finom citrusos háttérhang
  • (opcionálisan: 1 evőkanál likőr, pl. Grand Marnier, Amaretto vagy Baileys)

Elkészítés

  1. Csokoládé felolvasztása
    Gőz fölött (vagy nagyon óvatosan mikróban) olvassza meg a csokit és a vajat együtt, simára.
  2. Krémesítés
    A tejszínt melegítse fel egy kis lábasban (ne forralja!), majd keverje össze a megolvadt csokoládéval.
  3. Fűszerezés
    Adja hozzá a vaníliát, sót, cukrot, kávét, fűszereket és a titkos narancshéjat. Keverje simára.
  4. Lazítás
    A krémet egy kézi habverővel vagy elektromos mixerrel lazán felverheti, hogy könnyedebb textúrája legyen, ez különösen jól működik hűtve.
  5. Hűtés és érlelés
    Öntse kis üvegpoharakba vagy tálkákba, majd tegye hűtőbe minimum 2 órára, hogy összeérjenek az ízek.

Tálalási tippek

  • Friss málna vagy eper mellé fantasztikus
  • Egy kis diógrillázs a tetejére, vagy pörkölt szezámmag
  • Törje meg a textúrát: ropogós sós kekszmorzsa vagy kandírozott narancshéj
  • Egy csipet fleur de sel a tetejére? Mennyei.

Miért titkos ez a krém?

Ez a recept a klasszikus csokoládékrémek és a molekuláris ízharmonizáció határán mozog:

  • A kávé nem érezhető, de fokozza a csokoládé mélységét
  • A chili és a fahéj mikroadagban nem csípős, de „felmelegíti” az ízt
  • A só és a citrus pedig kiegyensúlyozzák az édességet

Ez nem egy egyszerű puding.
Ez ízélmény.

Bónusz: Hogyan tegye „szuper-titkossá”?

Adjon hozzá egy kevés füstölt sót vagy tonkabab-reszeléket. Ez már gourmet szint, amit még profik sem mindig mernek bevállalni.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink