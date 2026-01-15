Hogyan készítse el otthon a McDonald's Big Mac szószát?

A McDonald's ikonikus Big Mac szendvicse világszerte ismert, de ami igazán különlegessé teszi, az nem más, mint a Big Mac szósz. Egyedi, krémes, enyhén savanykás, kicsit édeskés ízvilága azonnal felismerhető.

Bár a McDonald's soha nem hozta nyilvánosságra a pontos receptet, sok kísérletező kedvű séf és rajongó igyekezett megfejteni a titkot. A jó hír: otthon is elkészítheti, meglepően hasonló ízzel!

Miért titok a Big Mac szósz?

A McDonald’s a szószt szigorúan titkos receptként kezeli. Bár néhány éve kiadtak egy „hivatalos” hozzávalólistát, abban 30+ ipari összetevő szerepel, köztük olyan anyagok, amik otthon nem hozzáférhetők. Viszont a valódi ízélmény nem ezekben rejlik, hanem az arany középútban: majonéz, mustár, savanyúság, fűszerek mind precízen kiegyensúlyozva.

Hozzávalók a házi Big Mac szószhoz

Ez a recept kb. 4-6 szendvicshez elegendő mennyiséget ad:

1/2 csésze majonéz

2 evőkanál csemege uborkalé (nem ecet! az édes lé kell)

1 evőkanál finomra aprított csemege uborka

1 teáskanál mustár

1 teáskanál fehér borecet (vagy almaecet)

1 teáskanál porcukor

1/2 teáskanál fokhagymapor

1/2 teáskanál hagymapor

1/2 teáskanál pirospaprika (édes, nem csípős)

Elkészítés

Keverje össze az összes hozzávalót egy kis tálban. Letakarva tegye hűtőbe legalább 1 órára, de ideális esetben egy éjszakára hagyd összeérni az ízeket. Használja hamburgerbe, szendvicsbe, sült krumpli mellé, vagy akár mártogatósként!

Tipp: Melyik uborka a jó?

A csemege uborka a kulcs! Ne használjon ecetes savanyúságot, az túl erős lenne. Olyan uborkát válasszon, ami enyhén édes és roppanós. Az uborkalé is ebből származzon!

Tipp: Hogyan használja a szószt a házi Big Mac-ben?

A klasszikus Big Mac rétegei:

Alsó zsemle – szósz, saláta, apróra vágott hagyma, savanyú uborka, sajt, húspogácsa Középső zsemle – szósz, saláta, hagyma, húspogácsa Felső zsemle

A Big Mac szósz minden szinten jelen van, de csak vékony rétegben, ne vigye túlzásba!

Variációk: Hogyan alakíthatja a saját ízlése szerint?

Csípősen szereti ? Adjon hozzá egy csipet cayenne-borsot vagy pár csepp csípős szószt.

Krémesebbre vágyik ? Növelje a majonéz mennyiségét vagy használjon majonéz-joghurt keveréket.

Sósabban enné ? Egy kevés szójaszósz vagy mustárlé is jól illik bele.

A Big Mac szósz nem varázslat, de az ízek harmóniája az, amitől ennyire emlékezetes. Otthon elkészítve nemcsak megspórol egy gyorséttermi utat, hanem sokkal egészségesebb és frissebb verziót kap. Ha egyszer kipróbálja, biztosan nem csak hamburgerhez fogja használni!