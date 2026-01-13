Még hogy a sör egy nyári ital...

Lehet-e februárban sörözni? Vannak, akik szerint nemcsak lehet, hanem érdemes is: Magyarország egyetlen téli sörfesztiválja, az Indoor idén már kilencedik alkalommal várja a látogatókat a New York Palota konferenciarészlegén. A vendégek másfél decis adagokban, korlátlanul kóstolhatnak több mint százféle csapolt sört a magyar kisüzemi főzdék kínálatától a cseh, belga, német és ír különlegességekig, miközben sörvacsora és más programok segítik, hogy a sör valóban a borral egyenrangú itallá váljon.

– Februárban rendeznek sörfesztivált, adja magát a kérdés: nincs hideg a sörözéshez?

– Ez nekünk is eszünkbe jutott, amikor 11 évvel ezelőtt az első Indoor Sörfesztivált elkezdtük tervezgetni. Sok partnerünkkel és a látogatókkal beszélgetve arra jutottunk, hogy lenne erre igény februárban is. Ahogy a rendezvény neve is mondja: ez Indoor Sörfesztivál, mellesleg Magyarország egyetlen téli sörfesztiválja. Az elsőt a Gellért Szállóban tartottuk, idén pedig a New York Palota új szárnyában, a konferenciarészlegen lesz a kilencedik Indoor Sörfesztivál.

– Szerintem sokak fejében a sör még mindig egy hétköznapi ital, ehhez képest a New York Palace kifejezetten reprezentatív hely, amihez tudat alatt talán drága borokat társítanánk.

– Szerencsére a sör is kezd a helyére kerülni, és mi is igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a sör a borral egyenrangú itallá váljon. Minden egyes rendezvényen tartunk sörvacsorát, ahova híres séfek sör–étel párosításokkal várják a vendégeket. És mint ez a rendezvény is: itt nem a mennyiségi sörfogyasztásról van szó, hanem arról, hogy több mint 100 féle kiváló minőségű csapolt sört lehet kóstolni. Másfél decis kóstolóadagokban szolgálják ki a látogatókat a kiállítók, és a belépőjegyért cserébe ezt korlátlanul megtehetik az összes standnál. A kiállítóink között nagy arányban vannak magyar kisüzemek és kézműves/kraft sörfőzdék, emellett jönnek a csehek, belgák, németek, és lesz ír kínálat is.

– Lesz a rendezvénynek valamilyen központi terméke, márkája, típusa, amire fókuszálnak?

– Szándékosan nem emelünk ki sem egyetlen partnerünket, sem országot, főleg az utóbbi években nem. Egyszer volt, hogy kiemelt partner Csehország volt – ez a második rendezvényen történt –, akkor 65–70%-ban cseh söröket lehetett kóstolni. Utána viszont úgy voltunk vele, hogy a nemzetek sörei teljesen egyenrangúak. Amit talán mégis kiemelnék: a rendezvényen belül csinálunk egy „Oktoberfest Corner” részt, ahol lehet jönni lederhose-ban is. Itt sem literes korsókban adjuk a sört, ugyanúgy kóstolóadagok vannak, viszont a hangulat „mini Oktoberfest”: kékkockás terítők, tematikus dekor, egy kis színfolt az egészben. Emellett a Budapesti Gazdasági Egyetem is kitelepül: ők is hoznak ételpárosításokat, mert már saját sörük is van, bemutatkoznak a közönségnek. Összességében nem egy tematikára építünk, inkább arra törekszünk, hogy a kommunikációban is ugyanakkora figyelmet kapjanak a cseh pils típusú sörök, a nehezebb belga sörök, és a magyar kisüzemi-kézműves tételek is.

– Ez talán fontos is, mert segít leépíteni azokat a sztereotípiákat, hogy a cseh, a belga vagy a német sör „a sör”. Több dologra utalt már, de menjünk bele részletesebben: hogyan képzelje el valaki az Indoort, aki még nem járt ezen a rendezvényen? Belépünk, és…

– A látogatók a konferenciabejáraton jönnek be, utána a QR-kóddal érvényesítjük a belépőt: kapnak egy poharat és egy karszalagot, felmennek a szintre, és onnantól kezdve a kiállítói asztaloknál nagyjából 40 kiállító várja őket. A pohárral odalépnek a standokhoz, a kiállítók elmondják, mit lehet kóstolni, a vendég pedig kérdezhet is – abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy sokszor személyesen ott vannak az importőrök, de gyakran külföldi sörgyárak képviselői is eljönnek. A kisüzemi sörfőzdéknél pedig sok esetben ott van a tulajdonos vagy a sörfőzőmester is, így amit kóstol a vendég, arról bővebb információt is kaphat. A rendezvényt három „felvonásban” tartjuk: pénteken 17:00–23:00, szombaton van egy nappali rész 12:00–17:00, majd az esti rész 18:00–23:00. Ez alatt az idő alatt a vendégek korlátlanul kóstolhatnak. Emellett kiváló ételek is lesznek, csinálunk egy sörös játéksarkot: lesz sörpong-verseny, sörös kvíz, és olyan társasjátékok, ahol sörhöz kapcsolódó nyereményeket lehet nyerni. Lesz tombola is – wellnesshétvége, sörválogatás és hasonló nyereményekkel. Tartanak sörtörténeti előadásokat is, és lesz némi háttérzene.

– A kilencedik rendezvényről beszélünk. Hogy látja: mennyire szubkultúra a sörkultúra Magyarországon? Inkább visszatérő vendégek vannak, vagy ugyanannyi új arc is érkezik mindahányszor?

– Napi ezer fő szokta látogatni a rendezvényeinket. Mindenkivel nyilván nincs lehetőségem beszélni, de azt feltételezem, hogy nagyjából 60% törzsvendég. Idén egyébként tervezünk egy kis kérdőívezést is, hogy jobban megismerjük a vendégeinket. Azt gondolom, hogy ez a kultúra is fejlődik, és azt biztosan látjuk, hogy az egész országot meg szoktuk mozdítani: nem csak Budapestről érkeznek, hanem nagyvárosokból és egészen meglepő helyekről is, sőt határon túlról is jönnek.

– Túl vagyunk az ünnepeken, így azt nem kérdezhetem meg, hogy egy karácsonyi menüt el lehet-e képzelni sörrel kísérve, de a farsangi szezon klasszikusa talán a fánk. Egy fánk mellé milyen sört ajánlana desszertbor helyett?

– Azt gondolom, hogy a fánk és az édességek mellé egy nehezebb, testesebb, magasabb alkoholtartalmú sör is működhet: például egy belga quadrupel, vagy egy gyümölcsös, felső erjesztésű fajta, esetleg egy porter. De akik erre kíváncsiak, minden kérdésükre választ fognak kapni. Egyrészt az Indooron lesz egy négyfogásos sörvacsora sör–ételpárosításokkal, és személyesen meg lehet kérdezni a séfet is, másrészt a standoknál a vendégek beszélgethetnek a szakemberekkel – adott esetben magukkal a sörfőzőmesterekkel is.

– A visszatérő vendégek nyilván már tudják, de az újoncok hogyan találnak rá a rendezvényre: hol keressék, hogyan találják meg az Indoor Sörfesztivált?

– A legegyszerűbb, ha beírják a keresőbe, hogy Indoor Sörfesztivál. Az első találatok között ott lesz a rendezvény Facebook-oldala, ahol minden információ megtalálható, és folyamatosan – gyakorlatilag minden nap – új híreket, frissítéseket közlünk az érdeklődőkkel.