Gasztro
Titkos fűszerolajok, amik feldobják az unalmas salátát
A séfek és gasztroőrültek tudják: a saláta nemcsak a zöldségeken múlik, hanem azon is, milyen olajjal öntik nyakon. A világ gasztronómiai titkai között külön helyet foglalnak el azok a házi fűszerolajok, amiket sosem árulnak el a vendégeknek, mert ezek adják a fogás egyedi „aláírását”.
Íme 7 titkos, házilag elkészíthető fűszerolaj, amikkel a legegyszerűbb saláta is éttermi élménnyé válik.
1. Fokhagymás-chilis olaj – a „mindenhez jó” fűszerbomba
Ízprofil: csípős, fokhagymás, intenzív
Hozzávalók:
- 1 dl olívaolaj
- 3 gerezd fokhagyma, vékonyra szeletelve
- 1 teáskanál szárított chilipehely
- csipet füstölt paprika (opcionális)
Közepes lángon melegítse az olajat a fokhagymával, míg épp elkezd barnulni. Vegye le, adja hozzá a chilit, hagyja kihűlni.
Rukkolához, paradicsomos salátákhoz, pirított zöldségekhez kiváló.
2. Citromos-rozmaringos olaj – a frissesség kulcsa
Ízprofil: citrusos, gyógynövényes, könnyed
Hozzávalók:
- 1 dl extra szűz olívaolaj
- reszelt citromhéj (bio)
- 1 ág friss rozmaring
Melegítés nélkül is készíthető: hagyja állni 2-3 napig lezárt üvegben.
Halas salátákhoz, fehér sajtokkal, avokádóval tökéletes.
3. Füstölt paprikaolaj – mély, karakteres ízvilág
Ízprofil: füstös, enyhén édes, mély
Hozzávalók:
- 1 dl semleges olaj (pl. repce vagy szőlőmag)
- 1 teáskanál füstölt paprika
- 1 csipet cayenne bors
- 1 csipet só
Keverje össze, melegítse enyhén, majd hagyja kihűlni. Szűrés nem szükséges.
Sült zöldségekre, grillcsirkés salátákhoz verhetetlen.
4. Zöldfűszeres olaj – az olasz pékségek titka
Ízprofil: friss, zöld, mediterrán
Hozzávalók:
- 1 dl olívaolaj
- friss petrezselyem, bazsalikom és oregánó (mindből kb. 1-1 evőkanál)
- 1 gerezd fokhagyma
- csipet só
Turmixolja össze az egészet vagy finoman aprítsa fel. 1 hétig hűtőben tárolható.
Paradicsom, mozzarella, tésztaalapú salátákhoz kiváló.
5. Mustáros-magvas olaj – a karakteres „mustáros csavar”
Ízprofil: enyhén csípős, magos, markáns
Hozzávalók:
- 1 dl szőlőmagolaj
- 1 teáskanál dijoni mustár
- 1 teáskanál durvára tört mustármag
- 1 teáskanál almaecet
Rázza össze kis üvegben, azonnal használható.
Káposztasalátához, lencsés vagy burgonyás salátákhoz tökéletes.
6. Gyömbéres-szezámos olaj – az ázsiai ízek kedvelőinek
Ízprofil: sós-édes, pikáns, melegítő
Hozzávalók:
- 1 dl szezámolaj (vagy 50-50% szezám + semleges olaj)
- 1 teáskanál reszelt friss gyömbér
- 1 teáskanál szójaszósz
- 1 teáskanál méz
Rázza össze jól, hagyja 10 percet állni.
Kínai káposztával, pirított tofuval, uborkával tökéletes párosítás.
7. Fahéjas-narancsos olaj – az édes saláták titka
Ízprofil: édeskés, illatos, meglepő
Hozzávalók:
- 1 dl olívaolaj
- 1 narancs reszelt héja
- 1 rúd fahéj
- 1 teáskanál méz
Melegítse alacsony lángon pár percig, majd hűtse le. Szűrés után tárolható.
Gránátalmás, gyümölcsös salátákhoz, kecskesajttal mennyei.
Ötlet: Készítse el őket előre!
Kis üvegcsékben elállnak 1-2 hétig hűtőben (a friss fűszeresek inkább 5-7 napig).
Címkézze fel őket és ajándéknak is kiválóak!
Mindegyikből csak kevés is elég, pár csepp egy salátára és kész is az éttermi ízélmény.
Egy fűszerolaj nem csak ízesít, hanem átalakít. Egy egyszerű uborkasaláta is lehet különleges, ha a megfelelő aromával locsolja meg. Ezek a titkos olajreceptúrák nem igényelnek drága hozzávalókat, csak egy kis időt és játékos kedvet. Próbálja ki őket és többé nem fog unalmas salátát enni!