Hogyan készítse el a legismertebb csirke, titkos fűszerkeverékét otthon?

A KFC (Kentucky Fried Chicken) világszerte ismert és szeretett, de ami igazán különlegessé teszi, az a titkos fűszerkeverék, ami a ropogós panírt felejthetetlenné varázsolja. A cég évtizedek óta őrzi az eredeti receptet, állítólag csak két ember ismeri teljes egészében. De jó hír: egy kiszivárgott kézirat és sok konyhai kísérlet alapján rekonstruálható egy házi verzió, ami döbbenetesen hasonlít az eredetire!

Most megmutatom, hogyan készítheti el otthon a híres 11 fűszeres keveréket és hogyan süsse meg úgy a csirkét, hogy ropogós, szaftos és KFC-élményű legyen.

Hozzávalók a fűszerkeverékhez (az „11 herbs and spices” házi verziója)

Fűszerek:

2/3 evőkanál só

1/2 evőkanál kakukkfű

1/2 evőkanál bazsalikom

1/3 evőkanál oregánó

1 evőkanál zeller só

1 evőkanál őrölt fekete bors

1 evőkanál őrölt mustármag (vagy mustárpor)

4 evőkanál édes paprika

2 evőkanál fokhagymapor

1 evőkanál gyömbérpor

3 evőkanál fehér bors

Az egészet jól keverje össze. Ebből kb. 4 adagnyi csirkére elegendő keveréket kap. Tárolhatja jól záródó üvegben is.

Hozzávalók a csirkéhez

1 egész csirke feldarabolva vagy 6–8 csirkerész (pl. comb, szárny, mell)

2 csésze liszt

1 evőkanál a fenti fűszerkeverékből (a többit a panírhoz használja)

2 tojás

1 csésze tej (ez segít szaftosabbá tenni a húst)

olaj a sütéshez (pl. napraforgó vagy mogyoróolaj)

Elkészítés lépésről lépésre

Pácolás (opcionális, de ajánlott): Keverje össze a tojást és a tejet.

Tegye bele a csirkedarabokat és hagyja állni minimum 2 órát, de akár egy egész éjszakát a hűtőben. Panír előkészítése: Keverje össze a lisztet kb. 2–3 evőkanál fűszerkeverékkel.

Egy tálban legyen a lisztes keverék, egy másikban a tojásos-tejes páclé. Panírozás: Vegye ki a csirkét a pácléből, forgassa meg a lisztben, majd újra a tojásos keverékben, végül ismét a lisztben, így dupla panírt kap, ami extra ropogós lesz. Sütés: Melegítsen olajat kb. 170–175°C-ra (ne legyen túl forró!).

Süsse a csirkét oldalanként 8–10 percig vagy míg aranybarna és belül átsült lesz. (Vastagabb daraboknál akár 15–18 perc is lehet.)

Tegye rácsra vagy papírtörlőre, hogy a felesleges olaj lecsepegjen.

Tippek a tökéletes KFC-élményhez

Tejjel pácolás: Ezzel lesz szaftos belül, ropogós kívül.

Ne zsúfolja túl a serpenyőt vagy fritőzt, így lesz egyenletes a sütés.

Dupla panír = dupla ropogás.

Fehér bors: Kihagyhatatlan a jellegzetes ízhez, ne spórolja ki!

A KFC csirke otthoni verziója nemcsak lehetséges, hanem meglepően közel hozható az eredetihez és még jobb is lehet, mert tudja, hogy mi van benne. Ráadásul a saját ízlésére is szabhatja: csípősebbre, édesebbre, fűszeresebbre. Egy kis türelemmel és a megfelelő fűszerekkel garantált a siker és a ropogós boldogság minden falatban.