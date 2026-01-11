2026. január 13., kedd

Hogyan készítse el a legismertebb csirke, titkos fűszerkeverékét otthon?

Ropogós titok a konyhában

Dömök Ágnes
 2026. január 11. vasárnap. 10:05
A KFC (Kentucky Fried Chicken) világszerte ismert és szeretett, de ami igazán különlegessé teszi, az a titkos fűszerkeverék, ami a ropogós panírt felejthetetlenné varázsolja. A cég évtizedek óta őrzi az eredeti receptet, állítólag csak két ember ismeri teljes egészében. De jó hír: egy kiszivárgott kézirat és sok konyhai kísérlet alapján rekonstruálható egy házi verzió, ami döbbenetesen hasonlít az eredetire!

A KFC csirke otthoni verziója nemcsak lehetséges, hanem meglepően közel hozható az eredetihez
Fotó: NorthFoto

Most megmutatom, hogyan készítheti el otthon a híres 11 fűszeres keveréket és hogyan süsse meg úgy a csirkét, hogy ropogós, szaftos és KFC-élményű legyen.

Hozzávalók a fűszerkeverékhez (az „11 herbs and spices” házi verziója)

Fűszerek:

  • 2/3 evőkanál só
  • 1/2 evőkanál kakukkfű
  • 1/2 evőkanál bazsalikom
  • 1/3 evőkanál oregánó
  • 1 evőkanál zeller só
  • 1 evőkanál őrölt fekete bors
  • 1 evőkanál őrölt mustármag (vagy mustárpor)
  • 4 evőkanál édes paprika
  • 2 evőkanál fokhagymapor
  • 1 evőkanál gyömbérpor
  • 3 evőkanál fehér bors

Az egészet jól keverje össze. Ebből kb. 4 adagnyi csirkére elegendő keveréket kap. Tárolhatja jól záródó üvegben is.

Hozzávalók a csirkéhez

  • 1 egész csirke feldarabolva vagy 6–8 csirkerész (pl. comb, szárny, mell)
  • 2 csésze liszt
  • 1 evőkanál a fenti fűszerkeverékből (a többit a panírhoz használja)
  • 2 tojás
  • 1 csésze tej (ez segít szaftosabbá tenni a húst)
  • olaj a sütéshez (pl. napraforgó vagy mogyoróolaj)

Elkészítés lépésről lépésre

  1. Pácolás (opcionális, de ajánlott):
    • Keverje össze a tojást és a tejet.
    • Tegye bele a csirkedarabokat és hagyja állni minimum 2 órát, de akár egy egész éjszakát a hűtőben.
  2. Panír előkészítése:
    • Keverje össze a lisztet kb. 2–3 evőkanál fűszerkeverékkel.
    • Egy tálban legyen a lisztes keverék, egy másikban a tojásos-tejes páclé.
  3. Panírozás:
    • Vegye ki a csirkét a pácléből, forgassa meg a lisztben, majd újra a tojásos keverékben, végül ismét a lisztben, így dupla panírt kap, ami extra ropogós lesz.
  4. Sütés:
    • Melegítsen olajat kb. 170–175°C-ra (ne legyen túl forró!).
    • Süsse a csirkét oldalanként 8–10 percig vagy míg aranybarna és belül átsült lesz. (Vastagabb daraboknál akár 15–18 perc is lehet.)
    • Tegye rácsra vagy papírtörlőre, hogy a felesleges olaj lecsepegjen.

Tippek a tökéletes KFC-élményhez

Tejjel pácolás: Ezzel lesz szaftos belül, ropogós kívül.
Ne zsúfolja túl a serpenyőt vagy fritőzt, így lesz egyenletes a sütés.
Dupla panír = dupla ropogás.
Fehér bors: Kihagyhatatlan a jellegzetes ízhez, ne spórolja ki!

A KFC csirke otthoni verziója nemcsak lehetséges, hanem meglepően közel hozható az eredetihez és még jobb is lehet, mert tudja, hogy mi van benne. Ráadásul a saját ízlésére is szabhatja: csípősebbre, édesebbre, fűszeresebbre. Egy kis türelemmel és a megfelelő fűszerekkel garantált a siker és a ropogós boldogság minden falatban.

