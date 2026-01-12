Az olasz nagymamák féltve őrzött paradicsomszósza avagy a "sugo della nonna" titka

Az olasz konyha szíve nem a pizzában vagy a tésztában rejlik, hanem a szószban , azon belül is a paradicsomszószban , amit minden olasz „nonna” (nagymama) generációról generációra tökéletesített.

A paradicsomszósz, vagy ahogy ők hívják, sugo vagy salsa di pomodoro, nem csupán hozzávalók keveréke, hanem egy családi örökség, egy érzelmi emlék, egy délután a sparhelt mellett.

Most megosztok egy klasszikus, autentikus olasz nagymama-féle receptet, amit könnyen elkészíthet otthon és garantáltan jobb lesz, mint bármelyik bolti szósz.

Miért olyan különleges a nagymamák szósza?

Egyszerű, de tökéletesen arányos hozzávalók

Hosszú, lassú főzés idő – ez hozza ki az igazi ízeket

Minőségi alapanyagok – nincs kompromisszum

Szeretet és türelem – amit a recept nem ír le, de érezni fogja

Hozzávalók (kb. 4-6 adaghoz)

2 evőkanál olívaolaj (extra szűz)

1 kis fej vöröshagyma (finomra vágva)

2 gerezd fokhagyma (egészben, kés lapjával megroppantva)

800 g hámozott, darabolt paradicsom (konzerv vagy friss, ha szezon van)

1 kis csokor friss bazsalikom (vagy 1 teáskanál szárított)

só, frissen őrölt bors ízlés szerint

ízlés szerint 1 csipet cukor (csak ha túl savas a paradicsom)

Elkészítés lépésről lépésre

Melegítse fel az olívaolajat egy vastag falú lábasban. Adja hozzá a hagymát és pirítsa üvegesre alacsony lángon (ne barnuljon meg!). Adja hozzá a fokhagymát és pirítsa további 1 percig, míg illatos lesz. Öntse rá a paradicsomot, majd keverje össze. Ha egészben van, nyomkodja szét fakanállal. Sózza, borsozza, majd adja hozzá a friss bazsalikomot (ha szárítottat használ, csak a főzés vége felé tegye bele). Főzze lassú tűzön 45–60 percig, fedő nélkül, időnként megkeverve. A szósznak be kell sűrűsödnie és édesednie a lassú főzés során. A végén halássza ki a fokhagymát és a bazsalikom ágakat, ha egészben tette bele.

Tálalási javaslat

Ez a paradicsomszósz tökéletes bármilyen tésztához: spagetti, penne, rigatoni. De kiváló alapszósz pizzához, lasagnéhoz, húsgombócokhoz is.

Tálaláskor szóron rá egy kevés friss parmezánt és csöpögtessen rá néhány csepp extra szűz olívaolajat, ettől lesz igazán „nonna-stílusú”.

Apró trükkök az igazi ízért

Ne siesse el. A lassú főzés a lelke az egésznek.

Friss paradicsomból készítve (pl. San Marzano fajtából) még finomabb, de konzervből is kiváló.

Bazsalikom helyett néha használnak petrezselymet vagy oregánót, de a nagymamák többsége a friss bazsalikomra esküszik.

Ne turmixolja simára – a rusztikus, darabosabb állag az, ami eredetivé teszi.

Ez a paradicsomszósz nemcsak egy recept, hanem egy kapocs múlt és jelen között. Egy tál tészta ezzel a szószszal olyan, mintha egy olasz konyhában ülne, ahol egy nagymama fakanállal a kezében mosolyog. Készítse el és érezze meg az olasz lélek egyszerű, mégis mély ízeit!