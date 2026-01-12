2026. január 13., kedd

Az olasz nagymamák féltve őrzött paradicsomszósza avagy a "sugo della nonna" titka

A paradicsomszósz nemcsak egy recept, hanem egy kapocs múlt és jelen között

Dömök Ágnes
 2026. január 12. hétfő. 8:58
Az olasz konyha szíve nem a pizzában vagy a tésztában rejlik, hanem a szószban, azon belül is a paradicsomszószban, amit minden olasz „nonna” (nagymama) generációról generációra tökéletesített.

Az olasz nagymamák féltve őrzött paradicsomszósza avagy a "sugo della nonna" titka
A rusztikus, darabosabb állag az, ami eredetivé teszi
Fotó: NorthFoto

A paradicsomszósz, vagy ahogy ők hívják, sugo vagy salsa di pomodoro, nem csupán hozzávalók keveréke, hanem egy családi örökség, egy érzelmi emlék, egy délután a sparhelt mellett.

Most megosztok egy klasszikus, autentikus olasz nagymama-féle receptet, amit könnyen elkészíthet otthon és garantáltan jobb lesz, mint bármelyik bolti szósz.

Miért olyan különleges a nagymamák szósza?

  • Egyszerű, de tökéletesen arányos hozzávalók
  • Hosszú, lassú főzés idő – ez hozza ki az igazi ízeket
  • Minőségi alapanyagok – nincs kompromisszum
  • Szeretet és türelem – amit a recept nem ír le, de érezni fogja

Hozzávalók (kb. 4-6 adaghoz)

  • 2 evőkanál olívaolaj (extra szűz)
  • 1 kis fej vöröshagyma (finomra vágva)
  • 2 gerezd fokhagyma (egészben, kés lapjával megroppantva)
  • 800 g hámozott, darabolt paradicsom (konzerv vagy friss, ha szezon van)
  • 1 kis csokor friss bazsalikom (vagy 1 teáskanál szárított)
  • só, frissen őrölt bors ízlés szerint
  • 1 csipet cukor (csak ha túl savas a paradicsom)

Elkészítés lépésről lépésre

  1. Melegítse fel az olívaolajat egy vastag falú lábasban.
  2. Adja hozzá a hagymát és pirítsa üvegesre alacsony lángon (ne barnuljon meg!).
  3. Adja hozzá a fokhagymát és pirítsa további 1 percig, míg illatos lesz.
  4. Öntse rá a paradicsomot, majd keverje össze. Ha egészben van, nyomkodja szét fakanállal.
  5. Sózza, borsozza, majd adja hozzá a friss bazsalikomot (ha szárítottat használ, csak a főzés vége felé tegye bele).
  6. Főzze lassú tűzön 45–60 percig, fedő nélkül, időnként megkeverve. A szósznak be kell sűrűsödnie és édesednie a lassú főzés során.
  7. A végén halássza ki a fokhagymát és a bazsalikom ágakat, ha egészben tette bele.

Tálalási javaslat

Ez a paradicsomszósz tökéletes bármilyen tésztához: spagetti, penne, rigatoni. De kiváló alapszósz pizzához, lasagnéhoz, húsgombócokhoz is.

Tálaláskor szóron rá egy kevés friss parmezánt és csöpögtessen rá néhány csepp extra szűz olívaolajat, ettől lesz igazán „nonna-stílusú”.

Apró trükkök az igazi ízért

  • Ne siesse el. A lassú főzés a lelke az egésznek.
  • Friss paradicsomból készítve (pl. San Marzano fajtából) még finomabb, de konzervből is kiváló.
  • Bazsalikom helyett néha használnak petrezselymet vagy oregánót, de a nagymamák többsége a friss bazsalikomra esküszik.
  • Ne turmixolja simára a rusztikus, darabosabb állag az, ami eredetivé teszi.

Ez a paradicsomszósz nemcsak egy recept, hanem egy kapocs múlt és jelen között. Egy tál tészta ezzel a szószszal olyan, mintha egy olasz konyhában ülne, ahol egy nagymama fakanállal a kezében mosolyog. Készítse el és érezze meg az olasz lélek egyszerű, mégis mély ízeit!

