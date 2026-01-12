2026. január 13., kedd

Gasztro

A legfinomabb rétes töltelékek, amiket a nagyi sem mondott el mindenkinek

A rétestésztát lehet gyúrni, húzni, nyújtani, de a töltelék az, ami igazán életre kelti ezt az ételt

Dömök Ágnes
 2026. január 12. hétfő. 5:25
A rétes a magyar konyha egyik legnagyobb büszkesége, roppanós tészta, illatos töltelék, és az a bizonyos „nagyi-féle varázslat”, amit nehéz leírni, de még nehezebb utánozni.

A rétes nem csak édesség, hagyomány, emlék és az otthon íze
Fotó: NorthFoto

Sok családban a töltelék pontos receptje szinte titkos kód, amit csak a legmegbízhatóbb kezekbe adtak tovább.

Most összegyűjtöttem néhányat ezek közül a féltve őrzött, különleges rétes töltelékek közül, olyat is, amit csak vidéki falvakban készítettek és olyat is, amit az unokák csak az ünnepeken kóstolhattak meg.

1. Klasszikus almás, ahogy a nagyi csinálta

Titka: Reszelt almát előző nap megpároltak egy kevés vajon, és fahéj helyett szegfűborsot is használtak.

Hozzávalók:

  • 1 kg lereszelt alma
  • 2 evőkanál vaj
  • 3 evőkanál cukor
  • 1 teáskanál fahéj
  • 1 csipet szegfűbors
  • 1 marék darált dió vagy zsemlemorzsa a nedvesség felszívására

2. Tökös-mákos – az elfeledett klasszikus

Egykor gyakori volt ősszel, ma már ritkaság. A tök édessége és a mák fűszeressége tökéletes páros.

Hozzávalók:

  • 30 dkg reszelt sütőtök
  • 20 dkg darált mák
  • 10 dkg cukor
  • 1 teáskanál citromhéj
  • 1 csipet fahéj

A tököt először kissé megpárolják, majd összekeverik a mákkal és ízesítőkkel.

3. Vaníliás túrós, a „vasárnapi” rétes

A titkos hozzávaló: egy evőkanál tejföl és pár csepp citromlé, ettől lesz könnyű és friss.

Hozzávalók:

  • 50 dkg túró
  • 1 tojás
  • 2 evőkanál tejföl
  • 1 evőkanál búzadara
  • 1 evőkanál cukor
  • vaníliás cukor
  • reszelt citromhéj
  • mazsola (opcionális)

4. Diós-körtés – nagypapa kedvence

Őszi különlegesség, amit gyakran borral kínáltak. A körte édessége és a dió robusztus íze harmonikusan keveredik.

Hozzávalók:

  • 3 nagy, érett körte (lereszelve)
  • 20 dkg darált dió
  • 2 evőkanál méz vagy cukor
  • 1 csipet fahéj
  • kevés citromlé

A körtét reszelés után kinyomkodják, hogy ne áztassa el a tésztát.

5. Káposztás rétes – az igazi titkos sós verzió

Sok családban ez volt a "rejtegetett" recept. Karamellizált káposzta, borsos, kissé édeskés, mennyei!

Hozzávalók:

  • 1 kisebb fej káposzta
  • 2 evőkanál cukor
  • 1 evőkanál olaj vagy zsír
  • só, frissen őrölt bors

A káposztát lereszelve dinsztelik a cukros zsiradékon, majd kihűtve töltik a rétesbe.

6. Meggyes-pudingos – a gyerekek titkos kedvence

Ez már „újkori” klasszikus, amit sokszor csak az unokáknak készítettek. A meggy savanyúsága és a vaníliapuding krémessége tökéletes páros.

Hozzávalók:

  • 40 dkg magozott meggy
  • 1 csomag vaníliás pudingpor
  • 3 dl tej
  • 2 evőkanál cukor

A pudingot megfőzik, majd kihűtve keverik bele a meggyet.

7. Sütőtökös-gesztenyés – a falusi kreativitás csúcsa

A régi idők "ünnepi" tölteléke, amikor a gesztenyét maguk főzték és passzírozták.

Hozzávalók:

  • 20 dkg sütőtök (párolva, pürésítve)
  • 20 dkg gesztenyemassza
  • 1 evőkanál méz
  • 1 csipet fahéj
  • 1-2 evőkanál tejföl a krémes állagért

Töltelék készítési tippek

Mindig hideg töltelékkel dolgozzon! Meleg töltelék szétszakíthatja a rétestésztát.
A felesleges nedvességet itassa fel zsemlemorzsával, dióval vagy búzadarával.
Ne töltsön túl sokat! A rétes akkor finom, ha nem esik szét, hanem egyensúlyban van a töltelék és a tészta.

A rétes nem csak édesség, hanem hagyomány, emlék és az otthon íze. Ezek a titkos családi töltelékek újraélesztik a gyerekkor illatait és lehetőséget adnak arra, hogy továbbadja ezt a tudást. Egy jó rétes mindig összehozza a családot, főleg, ha a nagymama régi receptje is ott lapul a fiókjában.

