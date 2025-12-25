Miért nem lehet visszatenni a fagyasztóba a felengedett húst?

A hús nem megfelelő fagyasztása és kiolvasztása aktív mikrobiális szaporodáshoz és a termék minőségének romlásához vezethet. Ezt Irina Lyalina biológus magyarázta el , aki a húskészítmények tárolása során elkövetett leggyakoribb hibákat tárgyalja.

A szakértő szerint a húst teljes felengedés után nem szabad újra lefagyasztani. Ez különösen veszélyes, ha a termék szobahőmérsékleten engedődött fel, mivel ilyen körülmények között a baktériumok gyorsan szaporodni kezdenek. Az újrafagyasztás nem állítja meg ezt a folyamatot. Ezt követően a hús elveszíti ízét és szilárdságát, fogyasztása pedig veszélyes lehet, és ételmérgezéshez vezethet.

A szakértő hangsúlyozta, hogy csak a friss hús alkalmas hosszú távú tárolásra. Fagyasztás előtt nem szabad megmosni. A terméket légmentesen kell csomagolni, hogy megakadályozzuk az oxidációt, az idegen szagok felszívódását és a túlzott jégréteg kialakulását.

Lyalina azt is megjegyezte, hogy még a megfelelő tárolási hőmérséklet mellett is a hús íze és állaga idővel romlik. -18°C-on (-25°F) az eltarthatóság a termék típusától függ. A sertés- és marhahús hat hónaptól egy évig tárolható a fagyasztóban. A csirke és a pulyka akár hat hónapig, az egyes baromfirészek pedig akár kilenc hónapig is megőrzik minőségüket. A finomra vágott húsokat, a darált húst és a készételeket legfeljebb három-négy hónapig ajánlott tárolni.