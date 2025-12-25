Gasztro
Három szuper karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól
Egy kis kreativitással kedvenc italunkat is ünnepivé varázsolhatjuk
A koktélkészítés az ízek harmóniájának művészete. Fontos a minőségi alapanyag és a megfelelő mennyiségek használata. Itt az idő! Rázzuk fel a hangulatot, elő a shakerekkel! Íme három karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól.
- Karácsonyi Cosmopolitan recept.
- Karácsonyi The Oldfashioned recept.
- Karácsonyi Negroni recept.
Lássuk mivel kínálja vendégeit Stanley Tucci az ünnepek alatt
Ha nem tudjuk, mivel rukkoljunk elő, készítsük el valamelyik karácsonyi koktélt.
Karácsonyi Cosmopolitan
Hozzávalók 1 adaghoz
- 1 evőkanál gránátalmamag
- 50 ml Ketel One vodka
- 25 ml Cointreau (narancs ízű likőr)
- 25 ml áfonyalé (cukrozatlan)
- 25 ml gránátalmalé
- jég
- Díszítéshez: málna, mentalevél, friss rozmaring
Így készítsük el
Pofon egyszerű. Vegyük elő a shakert. Tegyük bele a gránátalma magokat és a felsorolt alkohol italokat, gyümölcsleveket sok jéggel és rázzuk össze alaposan. Utána vegyünk elő egy szűrőt és egy martinis pohárba szűrjük át a koktélt. Díszítésként, a friss rozmaringszárra húzzuk fel a málnát és a mentalevelet, így lesz igazán elegáns a karácsonyi vendégváró koktél.
The Oldfashioned
Hozzávalók 1 adaghoz
- 1 teáskanál cukorszirup
- néhány csepp Angostura keserű (alapja gyógynövények és fűszerek)
- 2 pohár bourbon whiskey
- jég
- Díszítéshez: 1 szelet narancs
Így készítsük el
Fogjunk egy whisky-s poharat – talpatlan, vastagfalú, henger alakú pohár – és öntsük bele a cukorszirupot. Utána cseppentsünk bele pár csepp Angostura keserűt. Ezután jöhet bele a whiskey, a jég, majd alaposan keverjük össze. Fogjunk egy koktélpálcikát, és egy szelet narancsot, megcsavarva húzzuk fel egy koktélpálcikára, és kész is a vendégváró koktél!
Karácsonyi Negroni
Hozzávalók 1 adaghoz
- 50 ml gin (Stanley kedvence a Tanqueray No Ten)
- 25 ml Campari
- 25 ml édes vermut
- jég
- Díszítéshez: 1 szelet narancs
Így készítsük el
Vegyük elő a shakert. Töltsünk bele minden felsorolt alkoholos hozzávalót, majd töltsük tele jéggel. Ezután mi más is következne, rázzuk jól össze, mint Tom Cruise a Koktélban, majd szűrjük le egy kupé pohárba. Díszítésnek jöhet a narancs szelet és voilá, kész is a tuti biztos karácsonyi vendégváró koktél.
Láthatjuk, hogy nem csak a tengerparton, a fülledt melegben, vagy bárokban lehet koktélozni. Az ünnepek idején egy kis kreativitással kedvenc koktéljainkat is karácsonyi hangulatúvá varázsolhatjuk – írta meg a Bors.