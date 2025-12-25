Sisi kedvenc karácsonyi keksze igazi beauty bomba

Sisiről köztudott, hogy hihetetlenül büszke volt hosszú, dús hajkoronájára, így nagyon vigyázott is rá, ahogy törékeny alakjára és bőrére is. Ezek alapján nem is meglepő, hogy kedvenc karácsonyi süteménye is igazi beauty csodaszer. Mutatjuk a receptet, ha valakinek pont karácsonykor kap kedvet egy kis sütésre!

Sisi mindig is odavolt a karácsonyért, így nem meglepő, hogy kedvenc karácsonyi süteménye is volt

Ha karácsony, akkor Sisi, hiszen az osztrák császárné, magyar, cseh és horvát királyné ekkor ünnepelte születésnapját. Sisi mindig is sajnálta, hogy egy napra esik a két ünnep, hiszen így nem tartották meg külön a születésnapját, a karácsonyért viszont mindig is rajongott. Az ajándékozás, a jótékonykodás és a karácsonyi dekoráció rajongója volt, de a konyhában is szívesen ténykedett az ünnepkor. Ilyenkor szigorú diétáját is megszakította, hogy kedvére falatozhasson a legfinomabb karácsonyi süteményekből.

Sisi kedvenc karácsonyi süteménye igazi beauty csodaszer

Sisi egyik kedvence a karácsonyi mandulás keksz volt, azaz a Florentiner, ami egy firenzei finomság. Az udvar számára a Bécsben ma is működő Demler cukrászda mestere készítette el a karácsonyi édességet, Sisi legnagyobb örömére.

A karácsonyi süteményhez nincs szükség túl sok hozzávalóra, így könnyen elkészíthető otthon is. Az alapanyagokat elnézve pedig egyértelmű, hogy bár Sisi ezt fogyasztva épp nem tartotta a diétáját, a hozzávalók jót tettek a hajának és a bőrének is.

Mandula, a haj csodafegyvere

Sisi karácsonyi kekszéhez szükség van egy marék mandulára, amiről kevesen tudják, hogy milyen jót tesz a hajnak.

Fogyasztásával különféle hajproblémák orvosolhatóak, mint például a hajhullás, a zsírosodás, a fejbőr viszketése, vagy a korpa.

Mivel E-vitaminban, mangánban, rézben és esszenciális zsírsavakban gazdag a mandula, ezért serkenti a hajnövekedést is, cinktartalma pedig elősegíti a sejtek megújulását. Ez azért is fontos, mert sokszor ennek hiánya áll a haj elvékonyodása és a hajhullás hátterében is.

Naranccsal a feszes, szép bőrért

A narancs magas C-vitamin tartalommal rendelkezik, ami kulcsfontosságú a kollagéntermeléshez – írja a Healthshots. A kollagénről pedig köztudott, hogy a bőrünk rugalmasságáért és feszességéért felelős fehérje. A narancs rendszeres fogyasztása segíthet a kollagéntermelés serkentésében, ezáltal lassítva a bőr öregedési folyamatait. A C-vitamin ráadásul védelmet nyújt a káros környezeti hatásokkal szemben is, így hozzájárul a bőr fiatalos és egészséges megjelenéséhez.

A jó hír pedig az, hogy Sisi karácsonyi kekszének ez a két hozzávaló az alapja, ezzel igazi beauty bombaként robbanhat az íz a szánkban. Természetesen az elkészítéshez cukor is kell, így nem kimondottan diétás keksz, de ennyi bűnözés karácsonykor belefér.

Így készítsük el Sisi kedvenc karácsonyi süteményét

A Florentiner elkészítéséhez elhoztuk a receptet is, ami bár nem az eredeti recept, mégis isteni karácsonyi sütemény lesz belőle és jóval egyszerűbb is – írta meg a Life.

Hozzávalók:

250 g tejszín

125 g kristálycukor

125 g méz

30 g vaj

300 g nagy darabos mandula

200 g kandírozott narancs

80 g teljes kiőrlésű búzaliszt

500 g keserű csokoládé

Elkészítés: