Három egyszerű tipp, ami megkönnyíti a karácsonyi sütést

Az ünnepi sütés-főzés nem kis feladat, de van néhány tippünk, ami megkönnyíti a készülődést. A karácsonyi sütés gyors és egyszerű munka is lehet, ha ügyes trükköket is bevetünk.

Nem baj, ha kifutunk az időből, a mézeskalácsházat karácsony után is megsüthetjük, egy a lényeg: az ünnep közeledtével ne stresszeljünk be

A karácsonyi készülődés, különösen az ünnepi menü összeállítása örömteli munkából könnyen őrjítő feladattengerré csaphat át, ezért nem árt, ha ismerünk néhány trükköt, amivel megkönnyíthetjük a saját dolgunkat. Emellett az is segít, ha nem támasztunk irreális elvárásokat magunkkal szemben, és nem törekszünk mindenáron a tökéletesség megteremtésére.

Három tipp, hogy könnyebb legyen a karácsonyi sütés

A karácsonyi aprósüteményekhez tökéletes hengert formázhatunk a konyhai papírtörlő kartongurigájával. Csak csomagoljuk a tésztát egy nagyobb folpackba, a két végét csavarjuk meg, majd tegyük a papírtörlő kartonjába, és hengergessük, míg szép, egyenletes formát kapunk. Ezután már csak tetszőleges vastagságú korongokat kell vágunk, amelyek mindegyike garantáltan egyforma lesz.

Nemcsak időt és energiát, de pénzt is spórolhatunk azzal, ha nem vesszük meg a különböző színű dekorcukrokat. Ehelyett szórjunk hagyományos cukrot egy zacskóba, színezzük meg pár csepp ételfestékkel, és jól rázzuk össze. Meg is van a kívánt árnyalatú cukor, amivel díszíthetjük az ünnepi süteményeket.

Ha nincs otthon habzsák, és kedvünk sincs elrohanni érte a boltba, akkor ez a trükk tetszeni fog. Egy szimpla műanyag zacskó tökéletesen helyettesítheti a habzsákot, arra kell csupán figyelni, hogy a sarkát ne egyenesen, hanem lekerekítve vágjuk le, mert így sokkal szebben nyomható ki belőle a krém.

Hogyan legyen nyugodt az ünnepi időszak?

Teljesen természetes, hogy mindannyian békés, nyugodt karácsonyra vágyunk. Hogy ez teljesüljön, fontos, hogy rájöjjünk: nem kell mindennek tökéletesnek lennie. A karácsony igazi varázsa, hogy együtt lehetünk a szeretteinkkel, ettől lesz tökéletes a szeretet ünnepe. Persze az is természetes, ha mindent megteszünk azért, hogy a karácsony a lehető legjobban sikerüljön, de idén vegyünk le magunkról néhány terhet. Minden megengedett, ami boldoggá tesz, még akkor is, ha a változtatásoknak nincs túl sok köze a „hagyományos” karácsonyhoz. A szeretet ünnepének nem tökéletesnek kell lennie, hanem igazinak – írta meg a Mindmegette.