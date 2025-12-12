Feljelentést tettek a vegánok

Egész komoly népharag alakult ki a Ferenc téri adventi vásáron a malacsütés miatt, mára egymásnak estek a vegánok és a nem vegánok, miután többen jelezték a Pancs – gasztroplaccnak, hogy a forgó malac látványa zavaró. Emiatt a sütőt kordonokkal takarták el – írja a közösségi oldalán a gasztroplacc.

Így fogalmaznak:

Jelezték, hogy zavaró a látvány, ezért plakátokat helyeztünk ki, kordonnal takartuk a sütőt, és minden észrevételt igyekeztünk tisztelettel kezelni.

Azonban úgy tűnik, ez nem volt elég, ugyanis a bejegyzésben azt írják, hogy tömegesen támadták a Trillázs oldalát, lehúzták az értékeléseit, és ugyanez történik Pancs oldalával is, tömegesen jelentik a Metánál. Hozzáfűzik, a Meta ilyenkor automatikusan vizsgál, és ha sok bejelentés érkezik rövid időn belül, törölhetik is az oldalt.

Ez nemcsak egy felület elvesztése lenne, hanem 28 ezer követő, tíz év munkája, tíz év közössége kerülhetne veszélybe egy összehangolt bejelentéshullám miatt.

Azt írják, a tisztelet és nyitottság náluk alapvetés és hisznek benne, hogy a vegán ételek jól megférnek a nem vegánok mellett, ezért arra kérik a közösségüket, hogy segítsék megőrizni ezt a teret. Péntek délelőtt már arról írtak, hogy fellebbeztek, és bíznak benne, hogy megmarad az oldaluk – írta meg a Magyar Nemzet.