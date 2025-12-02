Így kell sütni a gesztenyét, hogy gond nélkül meg lehessen pucolni

Ősz végén és télen finom nasi a sült gesztenye, ami nemcsak csemege, hanem édességek és húsos főételek tölteléke is lehet. Megsütni azonban nem olyan egyszerű, pláne nem megpucolni.

Sokan próbálkoznak otthon a gesztenyesütéssel, ám nem olyan egyszerű mutatvány, mint azt elsőre hinnénk. A gesztenye megpucolása ugyanis macerás, sokszor fájdalmas, sziszifuszi munka, nem is csoda, ha sokan egy-két próbálkozás után feladják. Egyesek az áztatásra, mások az előfőzésre esküsznek, míg megint mások abban hisznek, hogy ha öntenek egy kevés vizet a gesztenye alá a tepsibe, akkor a gőz majd segíti a későbbi pucolást – írja a mindmegette.hu.

Egy rutinos gesztenyeárus elárulta a tökéletes, könnyen megpucolható sült gesztenye titkát. Szerinte nem kell vizet tölteni a gesztenye alá, gőz sem kell, a titok az előkészítésben és a sütés módjában rejlik.

A gesztenyéket nem elég csak bevágni, vagy keresztalakú vágást ejteni a tetején, hanem majdnem teljesen át kell metszeni a héjat a gesztenye kerületén az aljától az aljáig. Ehhez a legjobb eszköz egy éles sniccer. A gesztenyéket ezután az aljukkal lefele, tehát a vágással felfele egy tepsire kell tenni, majd behelyezni a jól előmelegített, 190-200 fokos sütőbe, hogy hirtelen magas hő érje a gesztenyéket. 10-15 perc alatt a gesztenyék héja kipattan, és ezután kell mérsékelni a hőt 160 Celsius-fokra, majd 20-25 perc alatt készre is süthetjük a gesztenyét.

Sok múlik még azon is, hogy milyen a gesztenye minősége, ugyanis lehetnek olyan gesztenyék, melyeket minden erőfeszítés ellenére sem lehet rendesen megpucolni, de ezeknek az íze sem olyan finom, mint a jó gesztenyéknek.