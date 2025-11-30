Jamie Oliver gluténmentes tiramisuján pörög most a net

A tiramisuban jóval több a lehetőség, mint azt elsőre gondolnánk. Legalábbis Jamie Oliver gluténmentes verziója ezt bizonyítja. Az általa megálmodott alternatíva pillanatok alatt elterjedt a neten, ez pedig egyáltalán nem véletlen.

Ez a tiramisu ugyanis nem egészen olyan, mint a megszokott, de nem is húzzuk tovább az időt, jöjjön a recept, ami karácsonyra éppen tökéletes lehet.

Hozzávalók 12 adaghoz

A csokis alaphoz

300 g jó minőségű, 70%-os étcsokoládé

100 g sótlan vaj

8 nagy tojás

200 g porcukor

2 evőkanál kakaópor

150 ml erős feketekávé

50 ml vagy más narancslikőr

A krémhez

500 g ricotta

500 g mascarpone

2 teáskanál vaníliapaszta (vagy 1 vaníliarúd kikapart belseje)

2 evőkanál porcukor

A tetejére

½ narancs reszelt héja

kakaópor vagy finomra reszelt étcsokoládé a szóráshoz

Elkészítés

Először is a sütőt melegítsük elő 180 °C-ra. A csokit törjük kockákra, tegyük egy hőálló tálba a vajjal együtt, majd vízgőz fölött lassan olvasszuk fel. Időnként keverjük át, hogy teljesen egynemű, fényes masszát kapjunk. Ha kész, vegyük le a gőzről, és hagyjuk langyosra hűlni. Ezután válasszuk szét a tojásokat. A sárgáját tegyük egy nagy tálba a porcukorral, és robotgéppel 2–3 percig habosítsuk, amíg világos, krémes állagú nem lesz. Ezután keverjük hozzá a langyos, olvasztott csokoládét. A tojásfehérjéket egy csipet sóval verjük kemény habbá. A kész habot 2–3 részletben, óvatosan forgassuk a csokis keverékhez, mindig alulról felfelé emelve a spatulát, hogy minél több levegő maradjon benne. Végül szitáljuk bele a kakaóport, és ezt is finoman dolgozzuk el.

Jöhet a sütés

Ha kész, akkor öntsük a masszát egy kivajazott, kb. 25×30 cm-es tepsibe, majd süssük kb. 15 percig. Akkor jó, ha a teteje kissé rugalmas, de a közepe még szaftos marad. Ne süssük túl, különben kiszárad. A frissen sült csokis alapot villával sűrűn szurkáljuk meg. Ezután a kávét keverjük össze a narancslikőrrel, majd lassan, egyenletesen locsoljuk a tésztára, hogy mindenhol magába tudja szívni.

Amíg a kávés-likőrös keveréket magába szívja a tészta, addig egy nagy tálban keverjük össze a ricottát, a mascarponét, a vaníliapasztát és a porcukrot. Kézi habverővel vagy robotgéppel dolgozzuk simára, amíg sűrű, de selymes krémet nem kapunk.

A tiramisu összeállítása

A teljesen kihűlt, kávéval és likőrrel átitatott csokialap tetejére kanalazzuk a krémet, és spatulával simítsuk el. Végül reszeljük a narancs héját finoman a krém tetejére, majd szórjuk meg kakaóporral vagy reszelt étcsokoládéval. Tálalás előtt legalább 1–2 órára tegyük hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek, a krém pedig kicsit megdermedjen.

Az eredmény egy gazdag, mégis könnyen kanalazható, gluténmentes tiramisu, ahol a csokoládé, a kávé, a narancs és a krémes sajtok tökéletes egyensúlyt alkotnak. Pont az a desszert, amitől mindenki azt hiszi, fél napot dolgoztunk rajta, de mi tudjuk, hogy valójában fél óra alatt összehoztuk – írta meg az Elle.