Segít a fogyásban és serkenti az emésztést

A szakértő szerint ez a zöldség kolint, tiamint, niacint, folátot, aszkorbinsavat, béta-karotint, riboflavint, piridoxint, mangánt, cinket, vasat, foszfort és kalciumot tartalmaz. Fogyasztása segít leküzdeni a stresszt, javítja a gyomor-bélrendszer működését és felgyorsítja az anyagcsere-folyamatokat.

A szakértő azt is megjegyezte, hogy ez a paprika támogatja az immunrendszert, serkenti a véráramlást, javítja az agy és a máj működését. Hatékony alvászavarok, allergia, megfázás, érelmeszesedés, hepatitisz és hörgőasztma esetén is.

A szakember azonban kijelentette, hogy ez a termék egészségügyi kockázatot is jelenthet. A fűszeres zöldség túlzott fogyasztása megzavarja a gyomor-bél traktust és savas refluxot vált ki. Ha pedig a leve nyálkahártyával vagy nyílt sebbel érintkezik, intenzív égő érzést okozhat, ami akár asztmás rohamhoz is vezethet.