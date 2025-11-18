Kihirdették az Év bejglije verseny győzteseit: a szekszárdi Prim Cukrászda & Café-é lett az év diós bejglije, a békéscsabai Bejó Cukrászdáé az év mákos bejglije, ínyenc kategóriában pedig a piliscsabai Mák Kézműves Cukrászda Sütőtökvarázs elnevezésű bejglije nyert.

A Magyar Cukrász Ipartestület az idén hatodik alkalommal hirdette meg az Év bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Közleményük szerint a megmérettetés célja, hogy felhívja a figyelmet a minőségi alapanyagokból készülő ünnepi süteményeke, és közelebb hozza a fogyasztókhoz a kézműves bejgli valódi értékeit.

Az Év diós bejglije díj nyertese Jókai Zsuzsanna lett a szekszárdi Prim Cukrászda & Café képviseletében, hagyományos mákos kategóriában Márkus Beáta nyert a békéscsabai Bejó Cukrászdából, míg az ínyenc kategóriában az aranyérmet a Sütőtökvarázs kapta, amelyet Kimberger Lili Ágnes készített el a piliscsabai Mák Kézműves Cukrászdából.

Kategóriánként háromfős zsűri értékelte a versenymunkákat. A három kategóriában idén rekordszámú, összesen 59 bejglit kóstolt és értékelt a szaktekintélyekből, cukrászmesterekből álló zsűri.

Az ínyenc kategóriában több különleges ízkombinációval neveztek a szakemberek. Az olajos magvak közül a pekándió még mindig sláger, emellett a különböző fűszerekkel ízesített mogyorós töltelékek voltak a legkedveltebbek a versenyzők között. A gyümölcsök közül az alma, körte, málna, eper, meggy, sárgabarack, füge, narancs és a mandarin képviseltették magukat. Idén újdonság volt az ízesítők között a rózsavíz, az Earl Grey tea, a fenyőrügy szörp, a whisky és a gin.

A több kategóriában is dobogós helyezést és ezzel a legmagasabb összpontszámot elérő versenyzőnek járó év bejglije kézműves nívódíj nyertese Kiss Károlyné lett (Major Cukrászda, Budapest). Az év ínyenc bejglije, a Sütőtökvarázs darált pirított tökmaggal, gyömbérrel, narancshéjjal és fahéjjal ízesített sütőtök töltelékkel készült különlegesség.