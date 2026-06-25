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Hőségriadó Spielbergben

Kopni fognak a gumik az osztrák Forma 1-es nagydíjon

Forma-1
  • 2026.06.25. - 13:04
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Hamilton első sikerét aratta a Ferrarival BarcelonábanNurPhoto via AFP/Marcel van Dorst
MH/MTI
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Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma-1-es Osztrák Nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

Az idei szezonban először kellett ilyen intézkedést foganatosítani. Az ausztriai lesz a szezon nyolcadik futama.

Rui Marques versenyigazgató szerint a hivatalos meteorológiai szolgálat 31 Celsius-fok feletti hőmérsékletet jósol, ezért került sor erre a lépésre.

A szabály életbe léptetése azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezni a versenygépben – vagy ha erről lemondanak, plusz ballasztsúlyt kell tenniük az autójukba. Ezzel együtt növelik az edzéseken és a versenyen az autók minimumtömegének értékét.

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