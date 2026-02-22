2026. február 22., vasárnap

Előd

Forma-1

Lewis Hamilton: őrületes szezon lesz

MH/MTI
 2026. február 22. vasárnap. 12:17
A hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton a közösségi oldalán azt írta, feltöltődött, tele van energiával és szerinte őrületes szezon vár rájuk az autósport elitkategóriájában.

Lewis Hamilton: őrületes szezon lesz
Lewis Hamilton laza szerelése nem mindenkinek tetszik
Fotó: NurPhoto via AFP/Reginald Mathalone

A 41 éves brit pilóta a tesztelések alatt sok pozitív tapasztalattal gazdagodott az új Ferrariról és ez önbizalommal vértezte fel. Hamilton a tavalyi idény előtt szerződött a Mercedestől az olasz istállóhoz, de az első éve nem sikerült jól, sokak szerint katasztrofális volt, csapattársa, Charles Leclerc mögött csak hatodik lett összetettben.

A következő – 106. – futamgyőzelmére 2024 augusztusa óta vár. Nyolcadik vb-címével megelőzné Michael Schumachert, akivel jelenleg holtversenyben rekorder.

Az új Ferrari a szezon előtti gyakorlások során ígéretesen teljesített, az új motor megbízhatónak bizonyult.

„Inspiráló látni, hogy egy csapat mindent belead egy autó megépítésébe. Számomra ez ennek a munkának a leglenyűgözőbb része – írta Hamilton. – Mindent a nulláról építenek fel, és folyamatosan újraterveznek, felülvizsgálnak. Aztán csak néhányan vannak, akik kipróbálhatják ezt a gépet. Ez az érzés soha nem válik unalmassá.”

A szigetországi pilóta egyúttal biztosította a rajongóit, hogy egyelőre „nem megy sehova”, miután tavalyi kijelentései közül néhányat sokan úgy értelmeztek, hogy a visszavonulást fontolgatja.

„Egy pillanatra elfelejtettem, ki vagyok, de nektek és a támogatásotoknak köszönhetően ezt a hozzáállást többé nem fogjátok látni tőlem” – írta Hamilton.

A 2026-os F1-es szezon a március 8-ai Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.

