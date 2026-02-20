2026. február 20., péntek

Leclerc volt a leggyorsabb az utolsó tesztnapon

A monacói versenyző a háromnapos teszt leggyorsabb, 1:31.992 perces köridejét mente

A Ferrarit vezető Charles Leclerc volt a leggyorsabb a szezon előtti utolsó Forma-1-es tesztnapon Bahreinben.

A monacói versenyző a háromnapos teszt leggyorsabb, 1:31.992 perces köridejét autózta pénteken, közel kilenctized másodperccel megelőzve a vb-címvédő brit Lando Norrist (McLaren), s több mint egy másodperccel jobb időt elérve, mint a harmadik helyen záró, négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull).

A szahíri pályán a legnagyobb meglepetést – még csütörtökön – épp a Ferrari szállította azzal, hogy a maranellói istálló autóinak hátsó szárnyának felső elemét 180 fokban megfordíthatóra készítették el. A szakértők szerint az olaszok váratlan megoldása bizonyos pályákon körönként akár egy tizedmásodperces előnyt is jelenthet majd a csapatnak.

A világbajnoki idény a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal március 8-án kezdődik.

