Russell diktálta a tempót Bahreinben

George Russell, a Mercedes brit versenyzője érte el a leggyorsabb kört a Forma-1-es mezőny második hivatalos tesztelésének első napján a bahreini Szahírban.

George Russell volt a leggyorsabb a bahreini F1-es teszt első napján

A formula1.com beszámolója szerint a 28 éves pilóta mögött Oscar Piastri, a konstruktőrök között világbajnoki címvédő McLaren ausztrál versenyzője végzett másodikként, míg a monacói Charles Leclerc a Ferrarival harmadikként.

A szerda délelőtti etap során még Leclerc volt a legjobb 1:33.739 perces körével, de aztán Russell délután 1:33.459-cel bizonyult a leggyorsabbnak.

A megtett körök számát tekintve is a Mercedes brit pilótája zárt az élen, ő ugyanis 76 kört teljesített, hattal többet, mint a tőle köridőben mindössze egy századmásodperccel elmaradó Piastri. A szintén 70 kört megtett Leclerc hátránya már majdnem három tizedmásodperc volt Russelltől.

A gyakorlást a vb-címvédő brit Lando Norris fejezte be a negyedik helyen a másik McLarennel, míg az ötödik pozíciót Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője foglalta el.

A Red Bullnál ezúttal a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen nem ült autóba, helyette a francia Isack Hadjar körözött és végzett hatodikként. Az első tízbe befért még sorrendben a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Ferrari), a spanyol Carlos Sainz Jr. (Williams), az argentin Franco Colapinto (Alpine) és a brazil Gabriel Bortoleto (Audi).

A csapatok és a versenyzők csütörtökön és pénteken még tesztelnek Bahreinben, a világbajnoki idény pedig március első hétvégéjén kezdődik Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjjal.