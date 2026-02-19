Forma-1
Russell diktálta a tempót Bahreinben
A Mercedes versenyzője Piastrit és Leclerc-t megelőzve végzett az élen a második teszt első napján
A formula1.com beszámolója szerint a 28 éves pilóta mögött Oscar Piastri, a konstruktőrök között világbajnoki címvédő McLaren ausztrál versenyzője végzett másodikként, míg a monacói Charles Leclerc a Ferrarival harmadikként.
A szerda délelőtti etap során még Leclerc volt a legjobb 1:33.739 perces körével, de aztán Russell délután 1:33.459-cel bizonyult a leggyorsabbnak.
A megtett körök számát tekintve is a Mercedes brit pilótája zárt az élen, ő ugyanis 76 kört teljesített, hattal többet, mint a tőle köridőben mindössze egy századmásodperccel elmaradó Piastri. A szintén 70 kört megtett Leclerc hátránya már majdnem három tizedmásodperc volt Russelltől.
A gyakorlást a vb-címvédő brit Lando Norris fejezte be a negyedik helyen a másik McLarennel, míg az ötödik pozíciót Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője foglalta el.
A Red Bullnál ezúttal a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen nem ült autóba, helyette a francia Isack Hadjar körözött és végzett hatodikként. Az első tízbe befért még sorrendben a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Ferrari), a spanyol Carlos Sainz Jr. (Williams), az argentin Franco Colapinto (Alpine) és a brazil Gabriel Bortoleto (Audi).
A csapatok és a versenyzők csütörtökön és pénteken még tesztelnek Bahreinben, a világbajnoki idény pedig március első hétvégéjén kezdődik Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjjal.