Mit várhatunk a Forma 1-től idén?

Javában készülnek a Forma 1-es mezőny tagjai a 2026-os szezonra. A teszteken vidám és kevésbé vidám arcokat is láthatunk. Még mindenki tapogatózik, hiszen jelentősen változnak a szabályok idén.

Max Verstappen a jelek szerint jó úton halad az új Red Bull Racinggel, ami idéntől új motorral vág neki a szezonnak

2026-tól a Forma-1 egy átdolgozott aerodinamikai csomaggal vág neki a szezonnak, amely új külsőt kölcsönöz az autóknak és átdolgozott erőforrás-szabályokat kínál, amelyek vonzóak lesznek a meglévő gyártók, a Ferrari és a Mercedes számára, vonzóak az újonc Red Bull Powertrains számára – akik a Forddal álltak össze –, az Audi és a General Motors számára (utóbbi 2029-ben mutatta be a saját erőforrását), és elég vonzóak ahhoz, hogy a Hondát is visszahozzák a száguldó cirkuszba

Az autók rövidebbek, keskenyebbek, könnyebbek és fürgébbek lettek. A tengelytávot lerövidítették, amitől az autóknak jobban kellene reagálniuk a kanyarokban. Az autókra továbbra is 18 colos Pirelli gumiabroncsok kerülnek, de keskenyebbek. Ez csökkenti a légellenállást – és még több súlyt is megszabadít.

2026-tól laposabb padlót, meghosszabbított diffúzorokkal és nagyobb nyílásokkal láthatunk. Ez kevesebb leszorítóerőt és magasabb hasmagasságot jelent, ami a vezetési stílusok szélesebb skálájához illeszkedő beállítások szélesebb választékához vezethet, ezáltal kiegyenlítve a versenyfeltételeket.

Mind az első, mind a hátsó szárnyak egyszerűbbek lettek, ami nagyjából kevesebb elemet jelent. Az első szárny külső részei is potenciális új fejlesztési területeket kínálnak, ez kritikus csatatér a csapatok számára, mivel az első szárny nagyban befolyásolja az autó általános aerodinamikai teljesítményét.

A legjelentősebb változás az Active Aero bevezetése. Az autók az első és a hátsó szárnyelemek szögét is be tudják állítani attól függően, hogy hol tartanak a pályán. Kanyarokban a fékszárnyak alaphelyzetben zárva maradnak a tapadás fenntartása érdekében. Kijelölt egyenesekben a pilóták aktiválhatják az alacsony légellenállású üzemmódot, amely kinyitja a fékszárnyakat és ellaposítja a szárnyakat, csökkentve a légellenállást és növelve a végsebességet. Ez minden pilóta számára elérhető, minden körben.

Az Active Aero lényegében azt jelenti, hogy búcsút inthetünk a DRS-nek, mivel a hátsó szárnyak minden kijelölt egyenesben kinyithatók anélkül, hogy egy másodpercen belül kellene lenni az előttük haladó autóhoz képest. Azonban az, hogy egy másodpercen belül vannak a riválisuktól, továbbra is előnyökkel jár az Előzési Mód formájában, amit a pilóta stratégiailag is használhatja. Ez a mód csak támadásra szolgál, és akkor aktiválódik, amikor egy másodpercen belül vannak az előttük haladó autóhoz képest. Ezáltal extra elektromos energiához jutnak hozzá, amelyet egyetlen észlelési ponton felhasználhatnak az előttük haladó sofőrrel szemben.

A motor és az akkumulátor maximális teljesítményének aktiválására a Boost gombot használhatják védekezésben, valamint előzéskor a kör bármely pontján, feltéve persze, hogy elegendő töltöttséggel rendelkeznek az akkumulátorukban. A pilóták egyszerre vagy a körön belül is használhatják, attól függően, hogy mikor van a legjobb esélyük a támadásra, vagy hol a legsebezhetőbbek.

A pilóták felügyelik az akkumulátorok újratöltését. Versenymérnökükkel együttműködve a duó számos különböző mód közül választhat az akkumulátor újratöltéséhez, a fékezéstől a motor energiájáig. Ez azt jelenti, hogy három eszköz áll rendelkezésükre, amelyeket taktikailag használhatnak a csata hevében.

Bár a motor továbbra is egy 1,6 literes V6-os turbóhibrid, a teljesítményegyensúly jelentősen eltolódott. 2026-tól a belső égésű motor teljesítményét csökkentették, míg az elektromos motor teljesítményét megháromszorozták, ami azt jelenti, hogy nagyjából 50-50% a teljesítményelosztás a benzin- és elektromos motorok között. Ezáltal a motorok jobban megfelelnek az utaknak – és így vonzóbbak a meglévő gyártók számára.

Az új hibrid egység működtetéséhez az autó energia-visszanyerő rendszere (ERS) mostantól kétszer annyi energiával tudja feltölteni az akkumulátort körönként, például fékezés közbeni energia-visszanyeréssel vagy az egyenesek végén a gázpedál felemelésével. A motor átalakítása azt jelenti, hogy véget ér a drága és összetett MGU-H (hővisszanyerő rendszer), amely nem volt közúti szempontból releváns, és súlytöbbletet is jelentett.

A Formula–1-es erőforrások most először fognak fejlett fenntartható üzemanyagokkal működni, amelyeket 2025-ben az F2-ben és az F3-ban teszteltek. Az üzemanyagot olyan élvonalbeli forrásokból állítják elő, mint a szén-dioxid-leválasztás, a települési hulladék és a nem élelmiszeripari biomassza – és függetlenül tanúsították, hogy megfelel a szigorú fenntarthatósági szabványoknak.

Hogy mennyire lesznek sikeresek az új szabályok azt még nem lehet tudni. Többek közt Hamilton és Verstappen is kritikát fogalmazott meg az új autókkal szemben. Március 6-án Ausztráliában kiderülnek a valós viszonyok.