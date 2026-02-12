2026. február 12., csütörtök

Leclerc volt a leggyorsabb az első hivatalos teszt második napján

A huszonnyolc éves monacói pilóta 1:34.273 perccel teljesítette a pályát

MH/MTI
 2026. február 12. csütörtök. 19:43
A Ferrarit vezető Charles Leclerc autózta a leggyorsabb köridőt a bahreini Szahírban csütörtökön, a Forma-1-es világbajnoki sorozat szezon előtti első hivatalos tesztelésének második napján.

A Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc
Fotó: AFP/Andrej Isakovic

A formula1.com beszámolója szerint a 28 éves monacói pilóta 1:34.273 perccel teljesítette a pályát, rajta kívül egyedül a tőle fél másodperccel elmaradó világbajnoki címvédő, Lando Norris, a McLaren brit versenyzője autózott 1 perc 35 másodpercen belül. A gyakorlás harmadik legjobbja a brit Oliver Bearman volt a Haas volánjánál. Az időknek ugyanakkor még nincs túlzottan nagy jelentőségük, a versenyzők és a csapatok ugyanis elsősorban a jelentős szabálymódosításoknak megfelelően megépített új konstrukciók alapos kiismerésével töltik az időt Bahreinben.

A legtöbb időt Norris töltötte a teszteléssel, ő 149 kört tett meg.

A csapatok és a versenyzők még pénteken is tesztelnek majd Szahírban, ahol aztán a jövő héten szerdától péntekig másodszor is gyakorolnak.

A világbajnoki idény március első hétvégéjén, Ausztráliában kezdődik.

