Leclerc volt a leggyorsabb az első hivatalos teszt második napján

A Ferrarit vezető Charles Leclerc autózta a leggyorsabb köridőt a bahreini Szahírban csütörtökön, a Forma-1-es világbajnoki sorozat szezon előtti első hivatalos tesztelésének második napján.

A formula1.com beszámolója szerint a 28 éves monacói pilóta 1:34.273 perccel teljesítette a pályát, rajta kívül egyedül a tőle fél másodperccel elmaradó világbajnoki címvédő, Lando Norris, a McLaren brit versenyzője autózott 1 perc 35 másodpercen belül. A gyakorlás harmadik legjobbja a brit Oliver Bearman volt a Haas volánjánál. Az időknek ugyanakkor még nincs túlzottan nagy jelentőségük, a versenyzők és a csapatok ugyanis elsősorban a jelentős szabálymódosításoknak megfelelően megépített új konstrukciók alapos kiismerésével töltik az időt Bahreinben.

A legtöbb időt Norris töltötte a teszteléssel, ő 149 kört tett meg.

A csapatok és a versenyzők még pénteken is tesztelnek majd Szahírban, ahol aztán a jövő héten szerdától péntekig másodszor is gyakorolnak.

A világbajnoki idény március első hétvégéjén, Ausztráliában kezdődik.