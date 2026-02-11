Norris volt a leggyorsabb az első hivatalos teszt nyitónapján

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője érte el a legjobb köridőt a bahreini Szahírban, a Forma-1-es világbajnoki sorozat szezon előtti első hivatalos tesztelésének nyitónapján.

A formula1.com beszámolója szerint a délelőtti gyakorlás során leggyorsabb 26 éves pilóta mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett másodikként, míg a harmadik köridő a Ferrarit vezető Charles Leclerc a nevéhez fűződött.

Norris a legjobb körében 1:34.669 perces eredményt ért el, amelytől mindössze 0.129 másodperccel maradt el Verstappen. Az időknek ugyanakkor még nincs túlzottan nagy jelentőségük, a versenyzők és a csapatok ugyanis elsősorban a jelentős szabálymódosításoknak megfelelően megépített új konstrukciók alapos kiismerésével töltik az időt Bahreinben.

Leclerc hátránya már több mint fél másodperc volt Norristól, akitől még egy másodpercen belüli „távolságra” volt a negyedikként záró francia Esteban Ocon (Haas), valamint a konstruktőrök között vb-címvédő McLaren másik autóját vezető ausztrál Oscar Piastri is.

A brit George Russell hatodik lett a Mercedesszel, míg a hétszeres világbajnok – szintén brit – Lewis Hamilton a hetedik időt futotta meg Ferrarival. Az első tízbe még a francia Pierre Gasly (Alpine), a német Nico Hülkenberg (Audi), illetve a thaiföldi Alexander Albon (Williams) fért be.

Ami a megtett körök számát illeti, ebben szerdán Verstappen vitte a prímet 136-tal, de Ocon is átlépte a százas határt, mert 115 kört teljesített. Egyes istállók a délelőtti és a délutáni tesztelés közben nem cseréltek versenyzőt, így egyelőre még nem hajtott a pályára Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (RB) és Oliver Bearman (Haas) sem, de ők csütörtökön a teljes napot a versenyautóban töltik majd.

A csapatok és a versenyzők még pénteken is tesztelnek majd Szahírban, ahol aztán a jövő héten szerdától péntekig másodszor is gyakorolnak.

A világbajnoki idény március első hétvégéjén, Ausztráliában kezdődik.