Autóbalesetet szenvedett Andrea Kimi Antonelli

A csapat közleménye szerint a 19 éves versenyző még szombaton éjjel, otthonához közel, San Marinóban törte össze az autóját. Értesítette a rendőrséget is, az esetnek nem volt másik résztvevője, a pilóta pedig sértetlenül megúszta a balesetet.

A La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy Antonelli Mercedese egy támfalnak ütközött az autópályán.

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, a mezőny ezen a héten Bahreinben tesztel.