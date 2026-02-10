2026. február 10., kedd

Előd

Autóbalesetet szenvedett Andrea Kimi Antonelli

A 19 éves versenyző San Marinóban törte össze az autóját

MH/MTI
 2026. február 10. kedd. 17:21
Szerencsés kimenetelű autóbalesetet szenvedett Andrea Kimi Antonelli, a Forma-1-es Mercedes pilótája.

Autóbalesetet szenvedett Andrea Kimi Antonelli
Antonelli Mercedese egy támfalnak ütközött az autópályán
Fotó: AFP/Glyn Kirk

A csapat közleménye szerint a 19 éves versenyző még szombaton éjjel, otthonához közel, San Marinóban törte össze az autóját. Értesítette a rendőrséget is, az esetnek nem volt másik résztvevője, a pilóta pedig sértetlenül megúszta a balesetet.

A La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy Antonelli Mercedese egy támfalnak ütközött az autópályán.

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, a mezőny ezen a héten Bahreinben tesztel.

