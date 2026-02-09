McLaren bemutatta új világbajnok autóját!

A formula1.com beszámolója szerint az eheti első hivatalos tesztelés helyszínéről, Bahreinből élőben közvetített prezentáción a vb-győztes brit Lando Norris és csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri mellett a csapatfőnök Andrea Stella, valamint az elnök-vezérigazgató Zakary Brown is jelen volt.

A versenyautón megmaradt az elmúlt évekből már jól ismert, úgynevezett papaya-sárga festés, amelyet antracitszínű betétekkel egészítettek ki.

„Az ikonikus papaya továbbra is a mi színünk marad, folytatva azt a hagyományunkat, hogy nem változtatunk a világbajnok festésen a következő idényre” – emelte ki Brown. Stella arról beszélt, hogy milyen kihívásokat tartogat az átfogó szabálymódosítások bevezetése.

„Megvan az az előnyünk, hogy az elmúlt években elért sikereink során megtanultuk a leckéket, ugyanakkor ebben az évben mindenki a nulláról indul, és a mi eredményeink sem számítanak semmit” – fogalmazott. Hozzátette, az övék a legjobb csapat-versenyzőpáros-motorgyártó (Mercedes) kombináció, amelyet az együttműködő partnerek és a szurkolóik csak tovább erősítenek.

„Nagyszerű a dizájn és alig várom, hogy végre újra versenyezhessek azokban a színekben, amelyekben tavaly elértük az óriási sikereinket. Világbajnokként vágunk neki a mostani szezonnak, és izgatott vagyok, hogy mit tudunk elérni a Forma-1 új korszakában” – nyilatkozott Norris, aki címvédőként 1-es rajtszámmal versenyez majd az idén.

„Nagy kihívás előtt állunk az új szabályok miatt, de nagyon pozitív hangulatban vágok neki az új korszaknak. Tavaly sokat tanultunk, amelynek köszönhetően erősebbnek érzem magam, mint valaha” – jelentette ki Piastri.

A Forma-1-es csapatok szerdától péntekig, majd jövő héten ugyanezeken a napokon tesztelnek Bahreinben. A szezon március 8-án, az Ausztrál Nagydíjjal kezdődik.